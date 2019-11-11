Томские гиревики завоевали «золото» на чемпионате мира

В городе Нови Сад (Сербия) проходит 10-й юбилейный чемпионат и первенство мира по гиревому спорту. В составе сборной России выступают гиревики из Томска Дмитрий Черкашин и Ольга Морозова.

В первый день первенства Дмитрий Черкашин завоевал золотую медаль в дисциплине «классическое двоеборье». В упражнении «толчок» он выполнил 152 подъема, в рывке – 190.





В последующие дни томич в составе сборной выступил в дисциплине «толчок классический». Отечественная сборная заняла первое место: спортсмены совершили 211 подъемов, на счету Дмитрия Черкашина 51 подъем за три минуты.

Томичка Ольга Морозова стала обладательницей «золота» в категории до 68 кг в упражнении «толчок по длинному циклу».