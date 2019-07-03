Томские экологи провели рейд по источникам неприятного запаха

Первым объектом проверки во время рейда стало озеро, находящееся рядом со снегоотвалом на улице Мостовой. Из него, по утверждению Сергея Жабина, загрязненная вода проходит в Малую Киргизку, а затем в Томь. На неприятный запах там жалуются проезжающие мимо водители. Жабин отметил, что снегоотвал после таяния снега превращается в «обыкновенный [мусорный] полигон», а в области «нет ни одного снегоотвала, который работал бы по закону».

По мнению консультанта областного департамента природных ресурсов Юлии Чибисовой, причина загрязнения озера может заключаться в расположенных рядом частных предприятиях. Но для проведения проверки департамент должен подать в «Томскводоканал» запрос, чтобы узнать, заключен ли договор на вывод стоков и существует ли у собственника система водоотведения.





Затем, если ни договора, ни системы водоотведения нет, нужно подать запрос в частную организацию, которая имеет право на него не отвечать. И только с разрешения прокуратуры на частной территории можно будет провести проверку. При этом Чибисова заявила, что пробу воды департамент готов взять уже в понедельник, 8 июля. Ее результаты будут известны через 7-10 дней.