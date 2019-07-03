Томские экологи провели рейд по источникам неприятного запаха
Консультант областного департамента природных ресурсов Юлия Чибисова и эколог Сергей Жабин провели рейд по источникам неприятного запаха на окраине Томска.
Первым объектом проверки во время рейда стало озеро, находящееся рядом со снегоотвалом на улице Мостовой. Из него, по утверждению Сергея Жабина, загрязненная вода проходит в Малую Киргизку, а затем в Томь. На неприятный запах там жалуются проезжающие мимо водители. Жабин отметил, что снегоотвал после таяния снега превращается в «обыкновенный [мусорный] полигон», а в области «нет ни одного снегоотвала, который работал бы по закону».
По мнению консультанта областного департамента природных ресурсов Юлии Чибисовой, причина загрязнения озера может заключаться в расположенных рядом частных предприятиях. Но для проведения проверки департамент должен подать в «Томскводоканал» запрос, чтобы узнать, заключен ли договор на вывод стоков и существует ли у собственника система водоотведения.
Затем, если ни договора, ни системы водоотведения нет, нужно подать запрос в частную организацию, которая имеет право на него не отвечать. И только с разрешения прокуратуры на частной территории можно будет провести проверку. При этом Чибисова заявила, что пробу воды департамент готов взять уже в понедельник, 8 июля. Ее результаты будут известны через 7-10 дней.
Также эксперты проверили район улицы Профсоюзной, где предположительно располагается забойный цех. На запахи животного происхождения (в том числе навоза, горящей кости и шкуры) жалуются как местные жители, так и те, кто на Профсоюзную приезжает на работу, например, сотрудники охранного предприятия «Аргус». И те, и другие сходятся во мнении, что наличие запахов не зависит от температуры воздуха — они появляются круглый год.
Напомним, жаловаться на неприятный запах томичи начали еще летом 2018-го. В основном это были жители Иркутского тракта, Каштака и поселка Светлого. Установить точно источник зловония тогда не удалось. Подозрения пали поля, куда вывозила отходы птицефабрики «Томская» и свинокомплекса «Томский» компания «Промпереработка», афиллированная с «Сибирской Аграрной Группой». Позже «Облкомприрода» разработала электронную карту источников запаха, а «Сибирская Аграрная Группа» провела конкурс, благодаря которому удалось найти «множество дурно пахнущих объектов на Каштаке, Черемошниках, Степановке и в других районах». Обострение этой проблемы Сергей Жабин объяснил высокой температурой воздуха и вырубкой леса, служившего защитой от распространения запаха.
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