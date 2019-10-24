Томские депутаты после убийства девочки в Саратове хотят обезопасить подходы к школам и детсадам

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В Саратове на девятилетнюю девочку по дороге в школу напал преступник. После этого трагического происшествия городские депутаты подняли вопрос безопасности подходов к школам и детсадам. Ранее активисты ОНФ озвучили свыше десяти адресов школ, где есть существенные недостатки с дорожной безопасностью. В начале октябре они направили обращение к заммэра Евгению Сурикову, где указали 14 опасных дорожных участков вблизи образовательных учреждений города Томска.

Фото: региональный ОНФ

На заседании комиссии по регламенту и правовым вопросам спикер Думы Сергей Панов напомнил о трагическом случае, произошедшем в Саратове, когда на 9-летнюю девочку по дороге в школу напал преступник. По словам Сергея Панова, территории самих учебных заведений освещены, там установлены системы контроля доступа и видеонаблюдения, однако за подходами к учреждениям образования следят мало.

«Всего на проект, включая запланированные на 2020 год 27,3 млн рублей, направлено около 200 млн. Но безопасность – вопрос комплексный и не заканчивается ограждением периметров учебных заведений. Так, в бюджете 2018 года впервые по инициативе депутатов были заложены средства на асфальтирование территорий школ, детских садов и учреждений допобразования – 18,5 млн. Такая же сумма была выделена в 2019-м. На эти средства в прошлом году удалось привести в порядок самые небезопасные дворы 35 заведений. В проекте бюджета-2020 на это также запланированы 18,5 млн», — сказал председатель комиссии Думы по регламенту и правовым вопросам Михаил Корнев.

С 2015 года в Томске действует подпрограмма «Безопасное детство в безопасном городе», по которой в школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования устанавливаются системы видеонаблюдения, контроля доступа, огораживаются территории заведений.

В начале октября сопредседатель регионального штаба ОНФ Константин Юденко направил письмо заммэра по безопасности Евгению Сурикову. В письме говорилось о 14 опасных дорожных участках вблизи образовательных учреждений города Томска.

Так, в поселке Степановка единственную дорогу по улице Ломоносова и далее по улице Энергетиков, по которой дети могут попасть в детский сад № 85 и школу № 35, размывает водой. Другого пути у жителей микрорайона нет. В Томске на дороге к детскому саду, расположенному на улице Ивановского, на проезжей части улиц Баумана и Мечникова отсутствуют тротуары. В зимний период ходить здесь опасно: проезд сужается, обочины завалены сугробами.

«Есть проблемы с дорожной безопасностью и около территории гимназии № 26 на улице Беринга, 4. Дети со стороны переулка Карский из школы выходят прямо на проезжую часть. Тротуар для пешеходов полностью отсутствует, люди идут по дороге мимо бесконечного потока машин. Здесь наблюдается очень интенсивное движение в обе стороны, особенно по утрам, поскольку автомобилисты используют эту дорогу в качестве объездной», – отметил эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Томской области Кирилл Зубов.

Фото: региональный ОНФ

Около многих школ, которые находятся рядом с частным сектором, в поселках, как правило, нет тротуаров и хорошего уличного освещения. В отдаленных микрорайонах города имеются проблемы с отсутствием пешеходных переходов, разметки, предупреждающих знаков. Родители школьников обозначили еще несколько территорий, где есть вопросы к безопасности дорог.

Около школы № 44 на улице Алтайская и вблизи детского сада № 55 с самого начала лета ведутся коммунальные раскопки, машины ездят по тротуарам.

Около детского сада № 21 нет пешеходного перехода на пересечении улиц Первомайская и переулка Урожайный и соответствующего дорожного знака. Отсутствует тротуар по обеим сторонам улицы Первомайская. Жители жалуются, что уличное освещение даже в районе детского сада тусклое, нужно заменить старые лампы на светодиодные. Дорога, ведущая к дошкольному учреждению, на многих участках разбита.

Фото: региональный ОНФ

Рядом со школой № 54 по улице Ферганская предупреждающие дорожные знаки закрыты ветками и листвой. Вдоль школы нет тротуаров, хотя ширина проезжей части позволяет сделать их по одной стороне. Дорожное полотно разбито. Осенью и весной здесь образуются лужи и грязь, зимой ходить по дороге неудобно из-за сугробов, гололедицы и навалов снега по обочинам. В результате пешеходы вынуждены выходить на проезжую часть. На пересечении улицы Ферганской и переулка Донской нет пешеходного перехода, подходов к ним, дорожной разметки и знака.

Фото: региональный ОНФ

У школы № 11 по улице Кольцевой проезд, 39 эксперты ОНФ обратили внимание на то, что прямо вдоль территории образовательного учреждения находится канава ливневой канализации, которая заполнена водой и мусором. Нет предупреждающего знака ограничения скорости, пешеходных переходов и соответствующей разметки.

Фото: региональный ОНФ

По дороге к гимназии № 55 между домами по улице Мюнниха, 22 и 28 можно добавить еще один столб уличного освещения. Также здесь следует обустроить тротуар, поскольку проезжая часть узкая, в дождливую погоду по обочинам образуются большие лужи, и школьникам приходится выходить прямо на дорогу.

Рядом со школой № 50 Томска активисты не обнаружили дорожной разметки на перекрестке улиц Усова – Косарева, а дорожный знак пешеходного перехода почему-то лежал на земле. Кроме того, директор школы попросила продлить тротуар по четной стороне улицы Косарева. Общественники обратили внимание и на отсутствие пешеходной дорожки вдоль улицы Усова рядом со школой № 50. Дети и родители ходят прямо по проезжей части. Вдобавок покрытие в этом месте разбито, много луж, ям и колдобин.

Фото: региональный ОНФ

Около новой школы «Эврика-развитие» на улице Федоровского проблем с разметкой, дорожными знаками и тротуарами нет. Есть и пешеходные ограждения, организовано одностороннее движение по улице Архитекторов. В то же время эксперты ОНФ указали на то, что подходы к пешеходным переходам на улице Архитекторов не оборудованы, зона пешеходного перехода недостаточно освещена.

Фото: региональный ОНФ

Возле школы № 19 в микрорайоне Спичфабрика нет тротуаров, дети ходят в школу и домой по обочине проезжей части. У центрального входа нет светофора, дорожного знака и разметки.

Фото: региональный ОНФ