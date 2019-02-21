Томские депутаты поддержали закон о дополнительных льготах на газификацию

Депутаты комитета по труду и социальной политике рассмотрели изменения в закон, расширяющие перечень льготников и увеличивающие сумму компенсаций. Об этом сообщает пресс-служба областной думы.

Нынешняя редакция закона предусматривает социальные выплаты на газификацию жилых домов в размере 50 и 25 тысяч рублей. Сумма выплат зависит от дохода льготника и величины прожиточного минимума. Со среднедушевым доходом ниже одной величины прожиточного минимума получают компенсацию в размере 50 тысяч рублей, с доходом от 1 до 1,5 величин прожиточного минимума – 25 тысяч рублей. Новая редакция закона предлагает увеличение социальных выплат до 60 и 30 тысяч рублей соответственно.





«Дополнительно предлагается расширить круг лиц, имеющих право на получение социальной поддержки, чтобы льготой смогли воспользоваться семьи или одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых составляет от 1,5 до 2 величин прожиточного минимума. Для них номинал сертификата планируется установить в размере 15 тысяч рублей, что сопоставимо с суммой затрат на проектирование и технологическое присоединение к сетям газоснабжения. К этой категории граждан относятся, в основном, работающие пенсионеры и семьи с двумя-тремя детьми, в которых оба родителя работают, но расходы на газификацию значительны по сравнению с доходом семьи», — говорится в сообщении.





В свою очередь, депутат Галина Немцева отметила, что по имеющимся у нее данным, средняя стоимость подключения частного дома к газу составляет от 100 до 120 тысяч рублей. Если брать семью с доходом 1,5-2 прожиточных минимума, то даже при условии компенсации в 30 или даже в 60 тыс рублей, оставшаяся сумма собственных средств все равно остается неподъемной для некоторых граждан. И в дальнейшем, уверена депутат, необходимо пересматривать подходы.





Также законопроектом предлагается увеличить временной период для обращения граждан за сертификатом с двух до трех календарных лет при оформлении права собственности на жилое помещение.





По предварительным данным, на такую меру соцподдержки смогут претендовать порядка 500 человек. Всего на компенсацию расходов по газификации из областного бюджета текущего года планируется направить 20 миллионов рублей. Поправки в закон о расширении мер соцподдержки при газификации внесены в повестку ближайшего заседания думы 28 февраля.





Отмечается, что за период с января по ноябрь 2018 года денежную компенсацию расходов на газификацию своих домов в Томской области получили 177 человек.