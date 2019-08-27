Томские депутаты изменили герб и флаг города

Депутаты гордумы на очередном собрании изменили главные символы Томска – герб и флаг. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.





Попытки зарегистрировать герб и флаг Томска предпринимались еще в 2003 году. Однако тогда Геральдический совет высказал замечания, из-за которых это оказалось невозможно.





Над доработкой герба и флага Томска трудились геральдисты, историки, дизайнеры, архитекторы, эксперты из наших университетов, музеев, регионального отделения Союза художников.