Томские депутаты изменили герб и флаг города

Депутаты гордумы на очередном собрании изменили главные символы Томска – герб и флаг. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.
Попытки зарегистрировать герб и флаг Томска предпринимались еще в 2003 году. Однако тогда Геральдический совет высказал замечания, из-за которых это оказалось невозможно.
Над доработкой герба и флага Томска трудились геральдисты, историки, дизайнеры, архитекторы, эксперты из наших университетов, музеев, регионального отделения Союза художников.
Как пояснил в своем докладе председатель городской Думы Сергей Панов, в результате в гербе изменяются очертания и размер короны, расположение серебряного скачущего коня, оттенок щита – на более темный, цвет девизной ленты и цвет литер – зеленые буквы на серебряном фоне. У флага изменен фон и убрана белая полоса, ранее занимавшая треть поля. Таким образом, предлагается рисунок флага в виде одноцветного зеленого полотнища с единственной одноцветной белой фигурой коня.
«Наша задача была сохранить традиционный герб: на зеленом фоне фигуру коня, ставшую настоящим символом Томска и появившуюся еще в далеком 1785 году. Но при этом исполнить официальные символы муниципалитета в соответствии с геральдическими техниками, за столетия накопленными в нашей великой стране. В результате долгой и кропотливой работы проекты герба и флага получили согласование Геральдического совета при президенте Российской Федерации и рекомендованы к утверждению. Специалисты указали на высокий профессиональный уровень предложенных на рассмотрение проектов, их отменное геральдическое и художественное качество», – сказал спикер Сергей Панов.