Добрые новости
27 августа,
2019
2
фото
Новости

Томские депутаты изменили герб и флаг города

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Депутаты гордумы на очередном собрании изменили главные символы Томска – герб и флаг. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.


Попытки зарегистрировать герб и флаг Томска предпринимались еще в 2003 году. Однако тогда Геральдический совет высказал замечания, из-за которых это оказалось невозможно.


Над доработкой герба и флага Томска трудились геральдисты, историки, дизайнеры, архитекторы, эксперты из наших университетов, музеев, регионального отделения Союза художников.

Томские депутаты изменили герб и флаг города

Как пояснил в своем докладе председатель городской Думы Сергей Панов, в результате в гербе изменяются очертания и размер короны, расположение серебряного скачущего коня, оттенок щита – на более темный, цвет девизной ленты и цвет литер – зеленые буквы на серебряном фоне. У флага изменен фон и убрана белая полоса, ранее занимавшая треть поля. Таким образом, предлагается рисунок флага в виде одноцветного зеленого полотнища с единственной одноцветной белой фигурой коня.


«Наша задача была сохранить традиционный герб: на зеленом фоне фигуру коня, ставшую настоящим символом Томска и появившуюся еще в далеком 1785 году. Но при этом исполнить официальные символы муниципалитета в соответствии с геральдическими техниками, за столетия накопленными в нашей великой стране. В результате долгой и кропотливой работы проекты герба и флага получили согласование Геральдического совета при президенте Российской Федерации и рекомендованы к утверждению. Специалисты указали на высокий профессиональный уровень предложенных на рассмотрение проектов, их отменное геральдическое и художественное качество», – сказал спикер Сергей Панов.

Томские депутаты изменили герб и флаг города
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.