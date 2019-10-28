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28 октября,
2019
Новости

Томские больницы получили импортную технику под видом российской

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Медицинское оборудование, произведенное в ЕС, поставили в больницы Томской области. При этом технику выдали за российскую. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

«До десяти единиц высокотехнологичного оборудования успели поставить в районные больницы Томской области под видом российского якобы в рамках импортозамещения. Использовать его не успели благодаря сотрудникам правоохранительных органов», — сказал источник «Интерфакс-Сибирь» в правоохранительных органах.


По материалам регионального управления ФСБ и прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (незаконные производство и ввоз на территорию РФ в целях сбыта незарегистрированных медицинских изделий).


Ранее сообщалось, что в Томской области выявили и изъяли нелегальное медоборудование, которое произвели в одной из стран ЕС. Сумма ущерба могла превысить 50 млн рублей.

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