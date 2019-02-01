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01 февраля,
2019
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Томский автовокзал продолжает отменять рейсы из-за морозов

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

1 февраля автовокзал Томска отменил свыше 30 рейсов по 23 направлениям, сообщается на сайте организации.

Томский автовокзал продолжает отменять рейсы из-за морозов

Так, не состоятся рейсы до Кемерова, Горно-Алтайска, Белокурихи, Барнаула и Асина. В даты с 1 по 5 февраля автобусы из Томска не уедут в направлении Новосибирска, аэропорта Толмачево, Павлодара, Колпашева, Минусинска и других населенных пунктов. 


Полный список отмененных рейсов и информацию о возврате денег за купленные билеты можно увидеть на сайте автовокзала


Ранее мы сообщали, что в Томской области ожидаются морозы до –40°С, в Томске — до –30°С и ниже. По прогнозам синоптиков, такой температурный фон в регионе продержится до 6 февраля. 

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