Томские антимонопольщики отказали «Чистому миру» в возбуждении дела в отношении САХа
Томское управление ФАС отказало компании «Чистый мир» в возбуждении дела в отношении «Спецавтохозяйства». Антимонопольщики не увидели в действиях САХа признаков нарушения антимонопольного законодательства. «Чистый мир» планирует направить жалобу в ФАС России.
Напомним, в конце октября руководство САХа — регионального оператора по обращению с мусором в Томске и в Томском районе — попросило убрать сетки для раздельного сбора мусора, которые принадлежат компании «Чистый мир». Часть сеток регоператор вывез самостоятельно, вернув их после вмешательства властей и общественности.
Власти региона отметили, что действия регионального оператора правомерны. Они выслушали аргументы «Чистого мира» о том, что мусор, собранный в специальные сетки, относится не к твердым коммунальным отходам, а к категории «вторсырье», поэтому не попадает под действие закона о региональном операторе. Начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергей Аушев отмечал, что «если есть возможность сохранить право «Чистого мира» осуществлять раздельное накопление отходов, не нарушая законодательства, то мэрия ее проработает». В итоге компании было предложено работать с социальными учреждениями — школами и детсадами (с которыми «Чистый мир» работал и ранее). Выставить же контейнеры «Чистый мир» не может, так как их по-прежнему не могут внести в территориальную схему.
Когда конфликт между двумя компаниями только начинался, то руководство «Чистого мира» обратилось в полицию, прокуратуру и ФАС. В устной беседе полицейские отказались возбуждать уголовное дело за отсутствием состава преступления. Прокуратура в свою очередь также начала проверку, но по заявлению САХа.
И вот 4 декабря ответ прислали томские антимонопольщики.
«В рассматриваемом заявлении говорится об отказе САХа заключить соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности и о предъявлении требования об уборке емкостей для сборки отходов, принадлежащих «Чистому миру». По мнению «Чистого мира», это является ограничением конкуренции», — говорится в ответе ФАС.
Там отмечается, что конкуренция — это соперничество хозяйствующих субъектов, однако «само по себе доминирующее положение субъекта не является объектом правового запрета, если в его действиях отсутствуют признаки нарушения антимонопольного законодательства».
«Из представленных документов и запросов не представляется возможным сделать вывод о том, какими действиями «Спецавтохозяйство» ущемляет интересы «Чистого мира» и нарушает антимонопольное законодательство. Таким образом, в рассматриваемом случае Томским УФАС России не усматривается нарушения САХом положений Закона о защите конкуренции. <...> В возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении «Спецавтохозяйства» отказано в связи с отсутствием признаков нарушения антимонопольного законодательства», — резюмирует Томский ФАС.
Теперь «Чистый мир» готовит жалобу в ФАС России.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?