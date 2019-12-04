Томские антимонопольщики отказали «Чистому миру» в возбуждении дела в отношении САХа

Напомним, в конце октября руководство САХа — регионального оператора по обращению с мусором в Томске и в Томском районе — попросило убрать сетки для раздельного сбора мусора, которые принадлежат компании «Чистый мир». Часть сеток регоператор вывез самостоятельно, вернув их после вмешательства властей и общественности.





Власти региона отметили, что действия регионального оператора правомерны. Они выслушали аргументы «Чистого мира» о том, что мусор, собранный в специальные сетки, относится не к твердым коммунальным отходам, а к категории «вторсырье», поэтому не попадает под действие закона о региональном операторе. Начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергей Аушев отмечал, что «если есть возможность сохранить право «Чистого мира» осуществлять раздельное накопление отходов, не нарушая законодательства, то мэрия ее проработает». В итоге компании было предложено работать с социальными учреждениями — школами и детсадами (с которыми «Чистый мир» работал и ранее). Выставить же контейнеры «Чистый мир» не может, так как их по-прежнему не могут внести в территориальную схему.





Когда конфликт между двумя компаниями только начинался, то руководство «Чистого мира» обратилось в полицию, прокуратуру и ФАС. В устной беседе полицейские отказались возбуждать уголовное дело за отсутствием состава преступления. Прокуратура в свою очередь также начала проверку, но по заявлению САХа.





И вот 4 декабря ответ прислали томские антимонопольщики.