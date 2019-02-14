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14 февраля,
2019
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Томские активисты подали уведомление на проведение пикета памяти Бориса Немцова

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томские активисты подали уведомление на проведение пикета памяти Бориса Немцова. Об этом сообщается в группе мероприятия в «ВК».


Пикет заявлен на 27 февраля 2019 года, с 18 до 19 часов. Активисты надеются собрать в сквере памяти политических репрессий до 50 человек. Заявители обязуются обеспечить свободное передвижение граждан, обеспечение общественного порядка и выполнить другие необходимые предписания. 

Томские активисты подали уведомление на проведение пикета памяти Бориса Немцова

В прошлом году активистам отказали в проведении пикета памяти убитого политика, но акция состоялась в форме встречи граждан. Отказывали в проведении мероприятия и в 2016 году, сославшись на запрет Роспотребнадзора на проведение массовых мероприятий из-за эпидемии гриппа. Тогда пикет прошел в сквере у «Томских товаров», на него пришли около 100 человек.


Бориса Немцова застрелили в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. По делу об убийстве арестовали Заура Дадаева, которого следствие считает непосредственным исполнителем преступления. Также арестовали Хамзата Бахаева, Анзора и Шадида Губашевых и Тамерлана Эскерханова. Их также обвиняют в причастности к преступлению.

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