Томские активисты ищут источник неприятных запахов

Большой пруд непонятного происхождения, куда круглый год стекают горячая вода и канализационные стоки, был обнаружен в ходе рейда. От пруда, расположенного между многоэтажными домами по улицам Степана Разина и Украинская, идет стойкий неприятный запах жидких бытовых отходов. Из-за того, что вода в нем горячая, в водоеме уже не первый год обитают утки. При этом жители микрорайона жалуются на запах канализации.

Также активисты обратили внимание, что прямо вдоль улиц Челюскинцев и Маяковская в Советском районе Томска течет ручей непонятного происхождения. От сброса горячей воды исходят не только клубы пара, но также стойкий неприятный запах канализации. Полностью затоплена несанкционированными стоками территория одного из частных деревянных домов, расположенного на пересечении улиц Маяковского и Степана Разина. «В нескольких десятках метров между новыми многоэтажными домами по ул. С. Разина, 14 и Украинская, 15, прямо во дворе расположен достаточно большой пруд, куда по трубе также стекают те самые неочищенные стоки и горячая вода. От водоема возле новостройки также исходит стойкий неприятный запах. При этом здесь обитают порядка 200 уток. По словам местных жителей, дети и взрослые их регулярно кормят, поэтому птицы никуда не улетают из Томска даже зимой, в 20-30-градусные морозы. Жители нам рассказали, что птицы появились здесь примерно пять лет назад, живут здесь круглый год», — рассказал эксперт Евгений Барсуков.

Активисты отмечают, что, возможно, в пруд стекают стоки от канализации.





«Плохо, если утки обитают в неочищенных канализационных стоках прямо в центре города, даже с точки зрения норм санитарии и гигиены, — отметила председатель общественной экологический дружины деревни Петрово Томского района Екатерина Радионова. — Тем более что все это происходит в густонаселенном микрорайоне, где и сегодня активно ведется жилищное строительство. Нужно обязательно выяснить источник сброса данных стоков, провести анализ сточной воды, определить количество загрязняющих веществ, наносится ли вред окружающей среде и людям. Надеемся, что профильные структуры это сделают в ближайшее время».

Активисты направят обращения в органы власти и контрольно-надзорные структуры с предложением оперативно принять меры реагирования, выявить источник сброса неочищенных стоков и ликвидировать источник неприятных запахов, на который жалуются жители микрорайона.