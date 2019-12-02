Томские активисты хотят признать незаконным региональный запрет митингов рядом с госорганами

Сотрудники штаба Навального подали иск в Томский областной суд о признании незаконным запрета проводить митинги, шествия и пикеты ближе, чем в 100 метрах от здания областной администрации. Об этом томский штаб Навального рассказал на своем Ютуб-канале.





«В 2012 году, после волны протестов, чиновники быстро выпустили закон, который запретил собрания ближе, чем в 100 метрах от здания областной администрации, — говорит томский координатор штаба Навального Ксения Фадеева. — Согласовать акцию в центре города практически невозможно. Чиновники теперь отправляют людей в так называемые гайд-парки для проведения митингов. Губернатор Жвачкин такими местами назвал площадку у ДК «Авангард» и разворотное троллейбусное кольцо на улице Высоцкого. Но недавно Конституционный суд России отменил запрет на проведение митингов около административных зданий по жалобе активистов из Республики Коми. Суд решил, что региональные и местные власти не могут самовольно выдумывать места, где можно митинговать. Это нарушает конституционное право на собрания. Мы с этим согласны, поэтому недавно подали уведомление на проведение митинга у Белого дома, но получили отказ. Теперь мы будем обжаловать закон в суде и надеемся, что наши местные суды прислушаются к мнению Конституционного».