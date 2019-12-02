Добрые новости
02 декабря,
2019
1
видео
Новости

Томские активисты хотят признать незаконным региональный запрет митингов рядом с госорганами

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Сотрудники штаба Навального подали иск в Томский областной суд о признании незаконным запрета проводить митинги, шествия и пикеты ближе, чем в 100 метрах от здания областной администрации. Об этом томский штаб Навального рассказал на своем Ютуб-канале.


«В 2012 году, после волны протестов, чиновники быстро выпустили закон, который запретил собрания ближе, чем в 100 метрах от здания областной администрации, — говорит томский координатор штаба Навального Ксения Фадеева. — Согласовать акцию в центре города практически невозможно. Чиновники теперь отправляют людей в так называемые гайд-парки для проведения митингов. Губернатор Жвачкин такими местами назвал площадку у ДК «Авангард» и разворотное троллейбусное кольцо на улице Высоцкого. Но недавно Конституционный суд России отменил запрет на проведение митингов около административных зданий по жалобе активистов из Республики Коми. Суд решил, что региональные и местные власти не могут самовольно выдумывать места, где можно митинговать. Это нарушает конституционное право на собрания. Мы с этим согласны, поэтому недавно подали уведомление на проведение митинга у Белого дома, но получили отказ. Теперь мы будем обжаловать закон в суде и надеемся, что наши местные суды прислушаются к мнению Конституционного».

Добавим, что ранее правозащитники рассказали, что прямой запрет на митинги около зданий госорганов действует в 44 регионах России, что противоречит постановлению Конституционного суда РФ и основному закону страны. Юристы обратились в парламенты и прокуратуры четырех регионов Сибири с требованием разрешить проводить митинги около зданий органов власти.


Поддержи ТВ2! Мы пишем о том, что происходит, а не о том, что прикажут писать.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.