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18 июля,
2019
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Томская таможня перечислила в бюджет в два раза больше средств

Раиса Гибнер
Раиса Гибнер
1 час назад

Томская таможня перечислила в бюджет Российской Федерации 6,4 миллиарда рублей, собранных за первое полугодие 2019 года. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было собрано 3,1 миллиарда рублей, рассказал журналистам начальник регионального ведомства Андрей Агашев.


Собираемость таможенных платежей также увеличилась почти вполовину.


«За шесть месяцев в томской таможне оформлено 22 778 деклараций. Это почти в два раза больше, чем по итогам первой половины 2018 года (за весь год 23 тысячи деклараций)», – отметил Агашев.


Он пояснил, что это связано с привлечением деклараций от соседних и московского (основные центры – Шереметьево, Внуково, Домодедово) регионов.


Добавим, что к 2020 году томский центр электронного декларирования также перестанет оформлять декларации (по крайней мере экспортного и импортного направления) и прекратит свое существование. Весь массив электронных деклараций будет оформляться в сибирской электронной таможне.

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