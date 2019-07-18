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18 июля,
2019
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Томская таможня больше не наблюдает ненормативный ввоз алкоголя из Турции

Раиса Гибнер
Раиса Гибнер
6 часов назад

С недавнего времени из Турции перестал традиционно ввозиться алкоголь, который превышал ограничения по литражу. Чувствуется работа туроператоров, отмечает начальник таможни Андрей Агашев. 


Норма ввоза алкогольных напитков и пива – три литра на совершеннолетнего. Больше пяти литров провозить запрещено. По словам Агашева, сейчас в Duty Free перестали продавать больше трех литров алкоголя на человека. 


«Со скачком доллара перестало быть экономически целесообразным ввозить из-за рубежа алкоголь. Потому что здесь он стал значительно дешевле, чем тот, который покупается в том же Duty Free», – отмечает Андрей Агашев. 


Добавим, что за первые полгода из нелегально провезенных товаров сотрудники таможни конфисковали спортивные брюки «Puma»,  детские игрушки «L.O.L» и «Щенячий патруль», больше 160 чехлов для сотовых телефонов «Apple», больше ста футболок, 30 упаковок туалетной воды. 


Также томская таможня информирует о том, что с 30 июня 2019 года снимаются ограничения по вывозу с таможенной территории ЕАЭС для личного пользования этилового спирта, алкогольных напитков, пива, табака и табачных изделий. Они будут продолжать действовать только на ввоз такой продукции.

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