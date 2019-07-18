Томская таможня больше не наблюдает ненормативный ввоз алкоголя из Турции

С недавнего времени из Турции перестал традиционно ввозиться алкоголь, который превышал ограничения по литражу. Чувствуется работа туроператоров, отмечает начальник таможни Андрей Агашев.



Норма ввоза алкогольных напитков и пива – три литра на совершеннолетнего. Больше пяти литров провозить запрещено. По словам Агашева, сейчас в Duty Free перестали продавать больше трех литров алкоголя на человека.



«Со скачком доллара перестало быть экономически целесообразным ввозить из-за рубежа алкоголь. Потому что здесь он стал значительно дешевле, чем тот, который покупается в том же Duty Free», – отмечает Андрей Агашев.



Добавим, что за первые полгода из нелегально провезенных товаров сотрудники таможни конфисковали спортивные брюки «Puma», детские игрушки «L.O.L» и «Щенячий патруль», больше 160 чехлов для сотовых телефонов «Apple», больше ста футболок, 30 упаковок туалетной воды.



Также томская таможня информирует о том, что с 30 июня 2019 года снимаются ограничения по вывозу с таможенной территории ЕАЭС для личного пользования этилового спирта, алкогольных напитков, пива, табака и табачных изделий. Они будут продолжать действовать только на ввоз такой продукции.