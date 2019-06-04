Томская структура Росатома прокомментировала дело, возбужденное ФСБ

«Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов» прокомментировал уголовное дело, которое возбудило региональное управление ФСБ. Ранее сотрудники УФСБ пресекли коррупционную схему по хищению денежных средств у предприятия Госкорпорации «Росатом».





«Фактов коррупции и тем более коррупционных схем на предприятии Госкорпорации «Росатом» Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов не выявлено, а присутствует факт причинения материального ущерба со стороны заказчика, при этом ОДЦ УГР является потерпевшей стороной», — цитирует «Интерфакс-Сибирь» представителя компании.





Ранее региональное УФСБ обнаружило и пресекло коррупционную схему с участием подрядчика ОДЦ УГР. По данным ФСБ, ОДЦ УГР заключил с «Норильским никелем» контракт на ремонт ТЭЦ-1 в Норильске (Красноярский край). Затем ОДЦ УГР заключил договор субподряда с коммерческой организацией из Екатеринбурга и выдал ей аванс в размере 6 млн рублей.





«Вместе с тем субподрядная организация для выполнения работ на объектах заказчика не привлекалась, в связи с чем указанный в договорах объем работ фактически не выполнен», — говорилось в сообщении. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».





В пресс-службе «Интерфаксу» пояснили, что в июле 2016 года свердловское ООО ЭЦ «Энергобаланс» заключило договор с «Норильским никелем» на капремонт ТЭЦ-1 в Норильске, затем «Энергобаланс» за 7,6 млн рублей нанял ОДЦ УГР в качестве подрядчика для этих работ. ОДЦ УГР в свою очередь нанял субподрядчика из Екатеринбурга — «СтройАльянс».





«В результате АО «ОДЦ УГР» оплатило выполнение работ по договору в соответствии с условиями договора. Со стороны заказчика - ООО ЭЦ «Энергобаланс» — все необходимые документы и акты выполненных работ подписаны. При этом заказчик рассчитался с АО «ОДЦ УГР» частично, а 6,3 млн рублей до сих пор не выплачены», — сообщили в компании.





При этом в ноябре 2017 года ОДЦ УГР выиграл в Арбитражном суде Свердловской области спор с «Энергобалансом». Суд решил взыскать эти деньги с ответчика, впоследствии в отношении него было открыто исполнительное производство.





По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, «СтройАльянс» зарегистрировано в Екатеринбурге, однако в 2018 году было ликвидировано вследствие банкротства. ЭЦ «Энергобаланс» в настоящее время находится в процедуре банкротства: в октябре 2018 года в отношении него было открыто конкурсное производство.