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26 февраля,
2019
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Томская «скорая» за год спасла около 200 пациентов с инфарктом

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Бригады станции скорой медицинской помощи за прошедший год 182 раза экстренно проводили процедуру тромболизиса пациентам с острым инфарктом миокарда.


«Тромболизис — один из самых эффективных методов оказания экстренной медицинской помощи пациентам с инфарктом миокарда. Тромболитические препараты растворяют тромб и восстанавливают кровоток. Вовремя проведенный тромболизис  позволяет не только спасти человеку жизнь, но и увеличивает его шансы на возвращение к полноценной жизни»,  сказал главврач станции Николай Родионов. 


Процедуру получили 137 мужчин и 45 женщин. В прошлом году на закупку таких препаратов для «скорой» помощи из бюджета было выделено более 13,5 млн рублей, в 2019 году – 14 млн рублей.


Средняя стоимость препарата для одной процедуры – 74,5 тысяч рублей, пациенты могут получить ее бесплатно.


 

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