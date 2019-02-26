Томская «скорая» за год спасла около 200 пациентов с инфарктом

Бригады станции скорой медицинской помощи за прошедший год 182 раза экстренно проводили процедуру тромболизиса пациентам с острым инфарктом миокарда.





«Тромболизис — один из самых эффективных методов оказания экстренной медицинской помощи пациентам с инфарктом миокарда. Тромболитические препараты растворяют тромб и восстанавливают кровоток. Вовремя проведенный тромболизис позволяет не только спасти человеку жизнь, но и увеличивает его шансы на возвращение к полноценной жизни», — сказал главврач станции Николай Родионов.





Процедуру получили 137 мужчин и 45 женщин. В прошлом году на закупку таких препаратов для «скорой» помощи из бюджета было выделено более 13,5 млн рублей, в 2019 году – 14 млн рублей.







Средняя стоимость препарата для одной процедуры – 74,5 тысяч рублей, пациенты могут получить ее бесплатно.



