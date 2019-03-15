Томская школа моделей с инвалидностью объявляет новый набор

В Томск пройдет очередной кастинг в школу моделей с инвалидностью «Особая мода», сообщают организаторы мероприятия. Принять участие могут все желающие.

«Приглашаем детей и взрослых. В школе вы сможете приобрести разнообразные навыки и знания, научитесь правильно одеваться, вести себя перед камерой, узнаете что такое риторика, займетесь творчеством и поработаете с психологом и много чего еще», — пишут организаторы школы в соцсетях.





Кастинг пройдет 17 марта в 12 часов по адресу улица Красноармейская, 120. Посмотреть расписание занятий в «Особой моде» и узнать о школе моделей с инвалидность подробнее можно в группе организации «Вконтакте».





Первая в России школа для моделей с инвалидностью «Особая мода» работает в Томске с 2012 года. Каждый год в рамках школы проходит межрегиональный конкурс одежды и аксессуаров для людей с особенностями фигуры и ограниченными возможностями.