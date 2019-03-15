Добрые новости
15 марта,
2019
1
фото
Новости

Томская школа моделей с инвалидностью объявляет новый набор

ТВ2
ТВ2
18 минут назад

В Томск пройдет очередной кастинг в школу моделей с инвалидностью «Особая мода», сообщают организаторы мероприятия. Принять участие могут все желающие.

Томская школа моделей с инвалидностью объявляет новый набор

«Приглашаем детей и взрослых. В школе вы сможете приобрести разнообразные навыки и знания, научитесь правильно одеваться, вести себя перед камерой, узнаете что такое риторика, займетесь творчеством и поработаете с психологом и много чего еще», — пишут организаторы школы в соцсетях. 


Кастинг пройдет 17 марта в 12 часов по адресу улица Красноармейская, 120. Посмотреть расписание занятий в «Особой моде» и узнать о школе моделей с инвалидность подробнее можно в группе организации «Вконтакте».


Первая в России школа для моделей с инвалидностью «Особая мода» работает в Томске с 2012 года. Каждый год в рамках школы проходит межрегиональный конкурс одежды и аксессуаров для людей с особенностями фигуры и ограниченными возможностями.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.