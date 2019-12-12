«Томская птичка» улетает в Яшкино. Навсегда!

В январе линия по производству конфет «Томская птичка» переедет на другую площадку – «КДВ-Яшкино», сообщает пресс-служба «KDV Групп». Этот холдинг владеет торговой маркой и кондитерской фабрикой «Красная звезда». Переезд в Яшкино Кемеровской области объясняется обветшанием здания фабрики и отсутствием возможности производить продукцию, не нарушая требований законодательства. Переезд «птички» - это вынужденная мера, заверяет томичей «KDV Групп».

Переезд оборудования «томской птички» на кондитерскую фабрику «КДВ-Яшкино» начнется в январе 2020 года.

Сотрудников фабрики «Красная звезда» заблаговременно уведомили о предстоящих переменах. Пожелавшим сохранить рабочие места предложены альтернативные варианты трудоустройства.





Напомним, в феврале 2015 года линию по производству конфет «Томская птичка» уже переносили на комбинат в поселок Яшкино. Для нового производства компания тогда купила автоматизированную линию оборудования, что позволило увеличить объемы. Вместо 200 тонн, которые выпускала «Красная звезда», в Яшкино можно было выпускать 700 тонн «птички».





Однако спустя 3 месяца, когда томичи стали жаловаться на то, что вкус любимой «птички» изменился, и переживать, что производство переехало в Кемеровскую область, то руководители «KDV Групп» приняли решение вернуть линию по производству конфет в Томск. «Автоматизированное производство – это немного другие технологические процессы, которые неизбежно повлекли за собой изменения в структуре начинки. Вкус конфет остался прежним, но суфле приобрело более плотную и менее пористую структуру. Настоящие ценители «Томской птички» уловили эти нюансы», – признали тогда в холдинге.





И вот «птичка» снова улетает.





Для справки: «KDV Групп» - крупнейший в России производитель снеков, кондитерских изделий и другой вкусной продукции. В портфеле компании более 50 действующих торговых марок. Среди них «Яшкино», «Кириешки», «Бабкины семечки», OZera, «Бонди» и другие. Предприятия холдинга выпускают порядка 600 видов изделий.

В структуре холдинга работает более 12 предприятий в России.