Томская прокуратура уличила «скорую помощь» в систематических опозданиях к пациентам

Прокуратура Кривошеинского района Томской области в ходе проверки выявила нарушение в работе «скорой помощи». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Так, согласно утвержденному порядку, время прибытия к пациенту выездной бригады «скорой помощи» в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова.





«Вместе с тем в 2019 году бригада «скорой помощи» Кривошеинской районной больницы неоднократно приезжала на вызов спустя 60 минут, а иногда и 100 минут без уважительной на то причины», — говорится в сообщении.







По итогам проверки прокуратура внесла главному врачу больницы представление, в котором потребовала привлечь виновных лиц к ответственности.