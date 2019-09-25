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25 сентября,
2019
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Томская прокуратура уличила «скорую помощь» в систематических опозданиях к пациентам

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Прокуратура Кривошеинского района Томской области в ходе проверки выявила нарушение в работе «скорой помощи». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Томская прокуратура уличила «скорую помощь» в систематических опозданиях к пациентам

Так, согласно утвержденному порядку, время прибытия к пациенту выездной бригады «скорой помощи» в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова.


«Вместе с тем в 2019 году бригада «скорой помощи» Кривошеинской районной больницы неоднократно приезжала на вызов спустя 60 минут, а иногда и 100 минут без уважительной на то причины», — говорится в сообщении.


По итогам проверки прокуратура внесла главному врачу больницы представление, в котором потребовала привлечь виновных лиц к ответственности.

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