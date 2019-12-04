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04 декабря,
2019
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Томская предпринимательница получила условный срок за оформление пропусков в Северск

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Суд Северска приговорил директора коммерческой организации к 5,5 годам условного лишения свободы за то, что она в течение четырех лет помогала оформлять незаконные разрешения на въезд в закрытый город. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Томской области.

Томская предпринимательница получила условный срок за оформление пропусков в Северск

По версии следствия, с 2012 года обвиняемая через свою фирму за деньги оформляла поддельные трудовые договоры, что позволило выдать десять разрешений на въезд в город.


«В результате незаконных действий подсудимой за указанный период десять человек получили в режимно-секретном отделе администрации ЗАТО Северск Томской области разрешения без законных оснований на въезд на охраняемую территорию города. Общая сумма коммерческого подкупа составила более ста тысяч рублей», — говорится в сообщении.


Уголовное дело по ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа за незаконные действия) и 204.2 УК РФ (получение мелкого коммерческого подкупа) было возбуждено на основании материалов УФСБ России по Томской области.


Предпринимательницу приговорили к условному лишению свободы на 5,5 лет с испытательным сроком в пять лет и штрафом в 150 тысяч рублей.

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