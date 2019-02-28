Томская облдума увеличила размер опекунских выплат и компенсаций за газификацию

Депутаты областной думы в ходе собрания увеличили компенсации за газификацию и капремонт, а также повысили размер опекунских выплат. Об этом сообщается на сайте Законодательной думы Томской области.

Депутаты приняли поправки, увеличивающие размер компенсаций для льготников, которые переводят свои дома на газ. Теперь жители области с среднедушевым семейным доходом от 1 до 1,5 величины прожиточного минимума (ВПМ) будут получать 30 тысяч рублей.





Те граждане, чей среднедушевой доход семьи ниже ВМП, смогут рассчитывать на компенсацию от 50 до 60 тысяч рублей. С новой редакцией закона право на получение соцподдержки получат семьи и одиноко живущие люди, среднедушевой доход который составляет от 1,5 до 2 ВПМ в размере 15 тысяч рублей.





Также изменился закон о компенсации расходов за капремонт. Теперь выплаты смогут получать жители региона в возрасте 70 (80) лет, живущие совместно с людьми такого же возраста или неработающими инвалидами I и II групп.





Размер ежемесячных опекунских выплат увеличился с 3300 рублей за одного ребенка до 4300 рублей и с 6600 рублей за двух детей до 8600 рублей. Опекуны, воспитывающие трех детей будут получать по 12900 рублей вместо 9900 рублей. За каждого последующего ребенка в месяц будут начислять по 2870 рублей.





Депутаты изменили количество квартир в одном многоквартирном доме, предоставляемых детям-сиротам. Теперь оно не может быть более 25% от общего числа квартир. Исключение — поселки численностью жителей менее 10 тысяч человек и многоквартирники, количество квартир в которых составляет менее 10.