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28 февраля,
2019
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Томская облдума увеличила размер опекунских выплат и компенсаций за газификацию

ТВ2
ТВ2
22 минуты назад

Депутаты областной думы в ходе собрания увеличили компенсации за газификацию и капремонт, а также повысили размер опекунских выплат. Об этом сообщается на сайте Законодательной думы Томской области.  

Томская облдума увеличила размер опекунских выплат и компенсаций за газификацию

Депутаты приняли поправки, увеличивающие размер компенсаций для льготников, которые переводят свои дома на газ. Теперь жители области с среднедушевым семейным доходом от 1 до 1,5 величины прожиточного минимума (ВПМ) будут получать 30 тысяч рублей. 


Те граждане, чей среднедушевой доход семьи ниже ВМП, смогут рассчитывать на компенсацию от 50 до 60 тысяч рублей. С новой редакцией закона право на получение соцподдержки получат семьи и одиноко живущие люди, среднедушевой доход который составляет от 1,5 до 2 ВПМ в размере 15 тысяч рублей.  


Также изменился закон о компенсации расходов за капремонт. Теперь выплаты смогут получать жители региона в возрасте 70 (80) лет, живущие совместно с людьми такого же возраста или неработающими инвалидами I и II групп.  


Размер ежемесячных опекунских выплат увеличился с 3300 рублей за одного ребенка до 4300 рублей и с 6600 рублей за двух детей до 8600 рублей. Опекуны, воспитывающие трех детей будут получать по 12900 рублей вместо 9900 рублей. За каждого последующего ребенка в месяц  будут начислять по 2870 рублей.


Депутаты изменили количество квартир в одном многоквартирном доме, предоставляемых детям-сиротам. Теперь оно не может быть более 25% от общего числа квартир. Исключение — поселки численностью жителей менее 10 тысяч человек и многоквартирники, количество квартир в которых составляет менее 10.

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