Томская облдума намерена разрешить митинги около Белого дома

Томские областные депутаты намерены внести изменения в закон «О проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Томской области». Поправки будут рассмотрены на очередном заседании комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности.

В томском штабе Алексея Навального считают, что решение разрешить митинги около Белого дома — это реакция на иск активистов.





«Для нас очевидно, что законопроект, внесенный Козловской, Куприянцем, Автомоновым и другими единороссами — это реакция на наш иск, — сказала ТВ2 координатор штаба Навального Ксения Фадеева. — 2 декабря мы рассказываем о том, что подали его и будем бороться за право томичей митинговать непосредственно у здания администрации, а не где-то на отшибе, а уже 3 декабря они вносят вот такой законопроект. Постановление Конституционного суда было еще 1 ноября и понятно, что наши депутаты о нем знали и могли бы сразу же закон изменить, но почему-то этого не делали. Оксана Витальевна Козловская вместе с товарищами по «Единой России» раньше как-то не были замечены в активной защите прав граждан на собрания. Ну и более того, закон Томской области о митингах, в котором и был этот запрет митинговать около Белого дома принимали эти же самые единороссы. Понятно, что новость «Дума Томской области проиграла суд штабу Навального» выглядела бы так себе, вот депутаты, видимо, и решили сами убрать антиконституционную норму».





Напомним, что ранее правозащитники рассказали, что прямой запрет на митинги около зданий госорганов действует в 44 регионах России, что противоречит постановлению Конституционного суда РФ и основному закону страны. Юристы обратились в парламенты и прокуратуры четырех регионов Сибири с требованием разрешить проводить митинги около зданий органов власти.





Добавим, что поправки в закон о запрете публичных собраний и митингов областные депутаты внесли в 2012 году. Тогда в Томске прошли пикеты против подобных поправок.







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