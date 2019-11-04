Томская область заняла третье место по качеству приема в вузы

Средний балл ЕГЭ для поступления в томские вузы в 2019 году составил 74,3 балла. По этому показателю область занимает третье место среди всех регионов России после Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Высшей школы экономики. Таким образом, Томская область вновь вошла в тройку лучших регионов России по качеству приема абитуриентов.

Согласно исследованию, средний балл ЕГЭ при поступлении на бюджет в ТГУ составил 79,2 балла (в прошлом году — 76,7), в ТПУ — 78,5 балла (в 2018 году — 77,6). Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на платной основе, в ТПУ составил 71 балл, в ТГУ — 70.





Авторы доклада отмечают, что увеличивается число абитуриентов, которые отдают предпочтение платным местам в ведущих вузах, имея при этом возможность учиться на бюджетных в менее престижных вузах. Авторы доклада связывают это с тем, что сегодняшним абитуриентам становится заметна разница зарплат у выпускников.



«Традиционные лидеры платного приема — государственное и муниципальное управление, юриспруденция, менеджмент, экономика — постепенно теряют позиции, уступая в качестве перспективным профессиональным направлениям. Все более заметный вес в платном наборе приобретают направления, ассоциируемые с современными перспективными профессиями — цифровыми технологиями, креативной индустрией», — говорится в сообщении.





Еще одним трендом приема в вузы в 2019 году остается «размазывание» бюджетных мест. Авторы доклада считают, что такие места часто выделяются вузам, не имеющим качественных коллективов, тогда как ведущие вузы имеют ограниченные объемы бюджетных мест при высоком качестве подготовки абитуриентов.



«Сейчас на группу 25 студентов вузу оплачивается два штатных преподавателя; если набирается еще 25 на платные места, то должны быть наняты еще два преподавателя, а курсов, которые надо читать, порядка восьми. То есть на большее количество поступивших трудно набрать качественных преподавателей, начинают набирать заместителей. Складывается ситуация, что выдавать бюджетные места в маленькие вузы бессмысленно», — объясняет академик Российской академии образования РБК Виктор Болотов.



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