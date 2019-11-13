Томская область заняла 26 место среди регионов России по качеству дорог

Эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» составили рейтинг городов России по качеству, безопасности и доступности дорог. Томская область заняла 26 место в рейтинге по качеству дорог, 33 — по безопасности и 26 по доступности городской среды.

В Томске инспекция ОНФ побывала в начала сентября. Они проверили качество дорожного полотна на улицах Смирнова, Яковлева, 79-й Гвардейской Дивизии. По итогам объезда эксперты ОНФ посчитали, что томские дороги лучше, чем во Владивостоке, Чите или Улан-Удэ, но хуже, чем в Красноярске.





Отдельно инспекторы оценили качество тротуаров и их доступность для пешеходов. Руководитель общественного движения «Малый электротранспорт России» Александр Осипов отметил отсутствие в городе условий для передвижения на велосипедах и самокатах, с трудностями сталкиваются и пешеходы: «Нет необходимых занижений вблизи пешеходных переходов, а сами тротуары зачастую разбиты».





«По мобильности Томск получает «единицу». «Двойку» он получает за безопасность: все-таки разметкой в городе нужно заниматься и наносить ее не только на отремонтированных участках. Кроме того, ее необходимо регулярно обновлять. Многие пешеходные переходы плохо оборудованы – освещения недостаточно, «зебра» затерта, подходные пути в лужах. По общему состоянию дорог оценка выше – «тройка с плюсом». Ремонтные работы проведены на многих участках, асфальт держится дольше, теперь стоит уделить внимание не только центральным улицам, но и дорогам на окраинах», – прокомментировал итоги рейда эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов.