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13 ноября,
2019
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Томская область заняла 26 место среди регионов России по качеству дорог

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» составили рейтинг городов России по качеству, безопасности и доступности дорог. Томская область заняла 26 место в рейтинге по качеству дорог, 33 — по безопасности и 26 по доступности городской среды. 

Томская область заняла 26 место среди регионов России по качеству дорог

В Томске инспекция ОНФ побывала в начала сентября. Они проверили качество дорожного полотна на улицах Смирнова, Яковлева, 79-й Гвардейской Дивизии. По итогам объезда эксперты ОНФ посчитали, что томские дороги лучше, чем во Владивостоке, Чите или Улан-Удэ, но хуже, чем в Красноярске. 


Отдельно инспекторы оценили качество тротуаров и их доступность для пешеходов. Руководитель общественного движения «Малый электротранспорт России» Александр Осипов отметил отсутствие в городе условий для передвижения на велосипедах и самокатах, с трудностями сталкиваются и пешеходы: «Нет необходимых занижений вблизи пешеходных переходов, а сами тротуары зачастую разбиты».


«По мобильности Томск получает «единицу». «Двойку» он получает за безопасность: все-таки разметкой в городе нужно заниматься и наносить ее не только на отремонтированных участках. Кроме того, ее необходимо регулярно обновлять. Многие пешеходные переходы плохо оборудованы – освещения недостаточно, «зебра» затерта, подходные пути в лужах. По общему состоянию дорог оценка выше – «тройка с плюсом». Ремонтные работы проведены на многих участках, асфальт держится дольше, теперь стоит уделить внимание не только центральным улицам, но и дорогам на окраинах», – прокомментировал итоги рейда эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов.

Томская область заняла 26 место среди регионов России по качеству дорог
Фото: пресс-служба регионального ОНФ

По состоянию дорог лучшей оказалась Тюмень. На втором месте расположился Белгород, на третьем — Барнаул. На последнем месте оказалась Калуга, где, по мнению общественников, на «практически каждой улице требуется замена верхнего слоя покрытия или хотя бы ямочный ремонт».


По критерию безопасности на дорогах лидирует Белгород. По мнению экспертов ОНФ, другим регионам следует перенять положительный опыт города в нанесении разметки, оборудовании пешеходных переходов и освещения, организации кругового движения и доступной среды. Они отмечают, что в Белгороде практически отсутствуют металлические заборы, которые портят вид исторической застройки в других городах. Второе место заняла Казань, третье — Пермь. На последнем, 56-м, месте снова оказалась Калуга.


По критерию доступности городской среды первое место также занял Белгород. На втором месте — Пермь, на третьем — Тюмень. Последнюю строчку в рейтинге занимает Курск, где, как говорят общественники, доступной среды просто нет.

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