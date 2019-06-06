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06 июня,
2019
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Новости

Томская область замыкает тридцатку экорейтинга России

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томская область по итогам весны опустилась на одну строчку в экологическом рейтинге регионов, который подготовила организация «Зеленый патруль». 

Томская область замыкает тридцатку экорейтинга России

В рейтинге регионов Томская область занимает 29 место. Причиной падения стали найденные вновь поля с куриным пометом, свалка в Ларинском заказнике, загрязнение воздуха выбросами печной сжигательной установки в микрорайоне Солнечный. При этом эксперты положительно оценили массовую высадку кедра, участие в экологических акциях, обустройство экотропы в Михайловской роще.


Самыми чистыми регионами весны оказались Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область. Замыкают список регионов Свердловская, Челябинская, Иркутская, Нижегородская и Оренбургская области.


Ранее сообщалось, что жители Сибири чаще всего жалуются на экологическую обстановку. В целом около половины жителей России называют состояние экологии в своем городе или регионе неудовлетворительным. 

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