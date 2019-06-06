Томская область замыкает тридцатку экорейтинга России

Томская область по итогам весны опустилась на одну строчку в экологическом рейтинге регионов, который подготовила организация «Зеленый патруль».

В рейтинге регионов Томская область занимает 29 место. Причиной падения стали найденные вновь поля с куриным пометом, свалка в Ларинском заказнике, загрязнение воздуха выбросами печной сжигательной установки в микрорайоне Солнечный. При этом эксперты положительно оценили массовую высадку кедра, участие в экологических акциях, обустройство экотропы в Михайловской роще.





Самыми чистыми регионами весны оказались Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область. Замыкают список регионов Свердловская, Челябинская, Иркутская, Нижегородская и Оренбургская области.





Ранее сообщалось, что жители Сибири чаще всего жалуются на экологическую обстановку. В целом около половины жителей России называют состояние экологии в своем городе или регионе неудовлетворительным.