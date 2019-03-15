Томская область за 3 года получит 15 млрд из федерального бюджета на нацпроекты
Эту цифру озвучил губернатор Сергей Жвачкин на съезде муниципальных образований Томской области, сообщает обладминистрация.
Еще 5,5 миллиарда рублей, по словам губернатора, на нацпроекты добавит областной бюджет.
Как один из важнейших проектов губернатор выделил «Здравоохранение», по которому построят хирургический корпус областного окнодиспансера стоимостью в 4 млрд рублей.
В чем важность центра онкохирургии? Напомню: семь лет назад мы начали полную модернизацию онкологической службы. Открыли первичные кабинеты онкологов в районных больницах. Убедили правительство и Минздрав выделить средства на сверхсовременный радиологический каньон, который построили с нуля и открыли в 2015 году. До завершения этой большой и важной работы осталось два звена. Это центр позитронно-эмиссионной томографии, который мы откроем в этом году. И центр онкохирургии, в основание которого в феврале уже вбили первую сваю. Томская область станет одним из немногих регионов, в котором будет полный цикл онкологической помощи людям. Благодаря этому мы спасем еще больше жизней. Считаю это примером грамотной работы — иметь конечную цель и результат», — сказал Сергей Жвачкин на съезде.
Ранее мы писали, что на финансирование проекта «Здравоохранение» в Томской области до 2024 года планируется потратить 26,9 млрд рублей. Деньги из федерального и регионального бюджетов планируют вложить в покупку нового оборудования, развитие первичной медико-санитарной помощи, создание фельдшерско-акушерских пунктов и борьбу с заболеваниями.
В 2019 году, согласно проекту, планировалось строительство пяти фельдшерско-акушерских пунктов, а с 2020 года — начало модернизации уже имеющихся ФАПов. Также власти планируют закупить не менее четырех мобильных медкомплексов и увеличить длительность вылетов санавиации с 260 до 450 часов до 2024 года.
В рамках «Здравоохранения» предусмотрены также: программа борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми болезнями, проекты по обеспечению медучреждений оборудованием и развитие детской медицины.
За счет пациентов из других регионов и экспорта медуслуг власти Томской области хотят привлечь дополнительные деньги для здравоохранения. В регионе хотят оказывать также медуслуги по ЭКО, зубопротезированию иностранцам и высокотехнологичным оперативным вмешательствам.
Наконец, в рамках проекта планируют увеличить число пользователей кабинетов пациентов на госуслугах с 47 тысяч человек до 438 тысяч, а все медорганизации к 2020 году подключить к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.
На сегодняшнем съезде губернатор отметил, что в рамках реализации нацпроектов в Колпашевском и Молчановском районах построят спортивные центры, в нескольких районах, которые Сергей Жвачкин не уточнил, появятся объекты водоснабжения и полигоны твердых коммунальных отходов. В рамках нацпроекта «Демография» регион создаст более 4 тысяч новых ясельных мест, а также увеличит долю жителей, регулярно занимающихся спортом (с 37% до 55%).
«По нацпроекту «Жилье и городская среда» жилищное строительство в Томской области должно вырасти почти в 1,5 раза и через пять лет составить 723 тысячи квадратных метров в год. Около 7 тысяч человек мы расселим из непригодного для жизни жилья, благоустроим 300 парков и скверов», — подчеркнул Жвачкин.
По нацпроекту «Культура» регион в 2019 году отремонтирует Самусьский дом культуры, а в 2022-2024 годах реконструирует театр «Скоморох».
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