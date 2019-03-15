Томская область за 3 года получит 15 млрд из федерального бюджета на нацпроекты

Как один из важнейших проектов губернатор выделил «Здравоохранение», по которому построят хирургический корпус областного окнодиспансера стоимостью в 4 млрд рублей.

В чем важность центра онкохирургии? Напомню: семь лет назад мы начали полную модернизацию онкологической службы. Открыли первичные кабинеты онкологов в районных больницах. Убедили правительство и Минздрав выделить средства на сверхсовременный радиологический каньон, который построили с нуля и открыли в 2015 году. До завершения этой большой и важной работы осталось два звена. Это центр позитронно-эмиссионной томографии, который мы откроем в этом году. И центр онкохирургии, в основание которого в феврале уже вбили первую сваю. Томская область станет одним из немногих регионов, в котором будет полный цикл онкологической помощи людям. Благодаря этому мы спасем еще больше жизней. Считаю это примером грамотной работы — иметь конечную цель и результат», — сказал Сергей Жвачкин на съезде.

Ранее мы писали, что на финансирование проекта «Здравоохранение» в Томской области до 2024 года планируется потратить 26,9 млрд рублей. Деньги из федерального и регионального бюджетов планируют вложить в покупку нового оборудования, развитие первичной медико-санитарной помощи, создание фельдшерско-акушерских пунктов и борьбу с заболеваниями.





В 2019 году, согласно проекту, планировалось строительство пяти фельдшерско-акушерских пунктов, а с 2020 года — начало модернизации уже имеющихся ФАПов. Также власти планируют закупить не менее четырех мобильных медкомплексов и увеличить длительность вылетов санавиации с 260 до 450 часов до 2024 года.





В рамках «Здравоохранения» предусмотрены также: программа борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми болезнями, проекты по обеспечению медучреждений оборудованием и развитие детской медицины.





За счет пациентов из других регионов и экспорта медуслуг власти Томской области хотят привлечь дополнительные деньги для здравоохранения. В регионе хотят оказывать также медуслуги по ЭКО, зубопротезированию иностранцам и высокотехнологичным оперативным вмешательствам.





Наконец, в рамках проекта планируют увеличить число пользователей кабинетов пациентов на госуслугах с 47 тысяч человек до 438 тысяч, а все медорганизации к 2020 году подключить к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.





На сегодняшнем съезде губернатор отметил, что в рамках реализации нацпроектов в Колпашевском и Молчановском районах построят спортивные центры, в нескольких районах, которые Сергей Жвачкин не уточнил, появятся объекты водоснабжения и полигоны твердых коммунальных отходов. В рамках нацпроекта «Демография» регион создаст более 4 тысяч новых ясельных мест, а также увеличит долю жителей, регулярно занимающихся спортом (с 37% до 55%).





«По нацпроекту «Жилье и городская среда» жилищное строительство в Томской области должно вырасти почти в 1,5 раза и через пять лет составить 723 тысячи квадратных метров в год. Около 7 тысяч человек мы расселим из непригодного для жизни жилья, благоустроим 300 парков и скверов», — подчеркнул Жвачкин.





По нацпроекту «Культура» регион в 2019 году отремонтирует Самусьский дом культуры, а в 2022-2024 годах реконструирует театр «Скоморох».