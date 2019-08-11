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11 августа,
2019
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Томская область вошла в топ-20 самых театральных регионов России

ТВ2
ТВ2
39 минут назад

Для определения топ-20 самых театральных регионов России Forbes рассчитал количество зрителей в среднем на один театр в регионе за 2018 год. 


Томская область получила 15-е место из 20-ти. На один театр в регионе приходится около 59 тысяч зрителей. Всего зрителей в регионе около 294 тысячи. Общий доход театров в Томской области составляет 400 миллионов рублей субсидий. 

Томская область вошла в топ-20 самых театральных регионов России
Фото: Forbes

«В России играют спектакли 619 театров, но лишь 24 из них находятся в федеральном подчинении — их учредителем является министерство культуры. В 2018 году театры Минкульта получили в общей сложности 28,8 млрд рублей, в том числе 17,1 млрд рублей в виде субсидий от учредителя и 187,4 млн рублей из бюджетных источников регионального уровня», – пишет издание.


Для расчетов издание изучило данные Минкульта — количество театров в регионе, общее количество зрителей и доход театров, а также долю в этом доходе субсидий. 


Больше всех в прошлом году заработал московский Большой театр, общий доход которого оценили в 8,628 миллиарда рублей. Доля бюджетного финансирования составила 57%. 


На второй строчке обосновалась Мариинка с 6,864 миллиарда рублей дохода. При этом доля бюджетного финансирования у петербургского театра несколько ниже — 55,5%.


Замыкает тройку с Новосибирский театр оперы и балета. Его доходы оценили в 1,904 миллиарда рублей, из которых 80% – это деньги из бюджета. 


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