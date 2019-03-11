Томская область вошла в топ-10 регионов в рейтинге реализации проектов по благоустройству

«Рейтинг составлялся по 28 критериям, среди которых принятие муниципальных программ и правил благоустройства муниципальных образований в установленные сроки, процент освоения денежных средств федерального бюджета, наличие центра компетенций, количество представленных на конкурс реализованных в 2018 году проектов по благоустройству общественных территорий», — сообщает Минстрой РФ.



Томская область наряду с Чеченской Республикой, Свердловской областью, ХМАО и Хабаровским краем заняла седьмое место. Все они набрали по 72 балла из 122 возможных.





Напомним, в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году Томская область включила 92 двора и 30 общественных территорий. Общий объем финансирования составит 310 млн рублей, из них 254,5 млн — федеральные средства, 52,1 млн — из областного бюджета, 3,2 млн рублей — софинансирование местных бюджетов.



В Томске были благоустроены четыре общественных пространства: нижняя терраса Лагерного сада, Михайловская роща, бульвар Кирова и переулок Томский. При этом часть томичей раскритиковала благоустройство Кирова — там прошли обширные рубки, а работы были сданы на два месяца позже.





Главный архитектор Томской области Евгений Паршуто также был недоволен качеством работ:





«Не хочу высказывать резких оценок. Но мне не очень нравится, что происходит. У нас настолько низкая планка по благоустройству, что мне говорят, давайте сделаем хотя бы так. Проблема в том, что каждый решает свою задачу. Что решает районная администрация, когда получает задание по комфортной среде? Как можно больше положить асфальта, бордюрного камня, отчитаться об озеленении и сказать, что все согласовано с жителями», — говорил он.

