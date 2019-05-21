Томская область вошла в число проблемных зон по распространению ВИЧ

Более 318 тысяч инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) россиян умерли с момента начала регистрации заболевания в РФ, сообщает ТАСС . Вирус наиболее распространен в 23 субъектах России, среди которых Томская область.

«С начала регистрации ВИЧ-инфекции умерли к 31 декабря 2018 года более 318 тысяч ВИЧ-инфицированных, в том числе в 2018 году в Российской Федерации умерли от различных причин 36 868 больных ВИЧ-инфекцией. Ведущей причиной летальных исходов среди инфицированных ВИЧ остается туберкулез», — сообщили ТАСС в Роспотребнадзоре.

Согласно статистике Роспотребнадзора, доля инфицированных ВИЧ половым путем составляет 57,5 %, при употреблении наркотиков — 39 %.





Наиболее распространен вирус в 23 субъектах России. В частности, в Кемеровской, Иркутской, Свердловской, Самарской, Оренбургской, Челябинской, Ленинградской, Тюменской, Новосибирской, Курганской, Томской, Тверской, Ивановской, Омской, Мурманской, Ульяновской и Московской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, в Крыму, Пермском, Красноярском, Алтайском краях и Санкт-Петербурге.





«В основном, я думаю, это связанно с тем, что здесь большая часть населения проживает в городах, а ВИЧ больше всего распространялся как раз в крупных городах <...> Сейчас появились цепочки, из-за которых оказаться в группе риска может каждый, и мы всем рекомендуем проверяться на ВИЧ-инфекцию», — сказал ТАСС руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский.





По данным регионального Роспотребнадзора, на 1 мая 2019 года в Томской области проживает 9674 ВИЧ-положительных. За четыре месяца диагноз поставили 447 пациентам, включая 12 детей. Наибольшее число инфицированных ВИЧ выявлено в Томске — 238 случаев.





Тестирование на ВИЧ можно пройти совершенно бесплатно и по желанию анонимно. Сдать кровь на ВИЧ можно в поликлинике по месту жительства, Центре по профилактике и борьбе со СПИД.