Томская область вошла в 20 регионов с самой доступной электроэнергией

Томская область заняла 15 место в рейтинге регионов по доступности электроэнергии. Так, жители региона на чистую среднемесячную зарплату могут позволить себе 10 470 киловатт-часов электроэнергии.

Рейтинг составлялся агентством РИА Новости по принципу: какое коли­чество электро­энергии в кВт/час доступ­но на средне­месячную чис­тую зар­плату в регионе в июле 2019 года. За основу брались данные Росстата и установленная стоимость энергии для квартир без электроплит.





Больше всего электроэнергии на среднемесячную зарплату могут купить жители Иркутской области, Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, а меньше всего — жители Республики Калмыкия. В Иркутске кВт/час стоит чуть больше рубля. Это вдвое меньше, чем в Республике Хакасия, которая занимает второе место.





Напомним, с 1 июля тариф на электроэнергию для потребителей, чье жилье оборудовано стационарными электроплитами, вырос на 2,5 % – с 2,39 рубля до 2,45 рубля за киловатт/час, для остальных потребителей – на 2,3 %, с 3,42 рубля до 3,5 рубля за киловатт/час.