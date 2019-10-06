Томская область вернет деньги, полученные на борьбу с шелкопрядом

Специалисты выяснили, что численность шелкопряда значительно уменьшилась в Томской области. Поэтому нет необходимости проводить мероприятия по борьбе с вредителем, сообщает администрация региона. Средства, ранее выделенные из федерального бюджета на эти цели, вернут в резервный фонд Федерального агентства лесного хозяйства.

Проверка выявила значительное снижение его численности и переход популяции на двухлетний цикл генерации, что является нормой для нашего региона. Специалисты сделали вывод, что очаги сибирского шелкопряда, требующие проведения мероприятий по борьбе с вредителем, в настоящее время на территории Томской области отсутствуют, — из сообщения администрации.

«Мы можем замечать появление вредителей на новых площадях, но это не говорит о наличии угрозы для лесного фонда. Прежде всего, мы учитываем число особей на одно дерево, и если оно превышает норму, тогда появляется основание для проведения мероприятий по уничтожению и подавлению численности. Сейчас лесопатологическое состояние обследуемых территорий находится в норме», — пояснил Александр Чемоданов.

По словам руководителя центра защиты леса Александра Чемоданова, сокращение произошло благодаря проведенной ранее масштабной обработке с применением химических и биологических препаратов, а также естественным факторам.

По информации томского департамента лесного хозяйства, в 2015 году площадь зараженного шелкопрядом леса увеличилась с 4125 гектаров до 463 348 гектаров в 2017-м. При этом с 2011 по 2015 год, вредитель не действовал в Томской области вообще.





В 2016 году из-за нашествия шелкопряда власти ввели карантин, но травить вредителя начали лишь в конце весны 2017-го, потому что Рослесхоз обратился к федерации за дополнительным финансированием только в марте 2017 года. В итоге погибло 12 000 гектаров леса. Счетная палата провела проверку и по ее итогам раскритиковала борьбу с шелкопрядом в Томской области.





В 2017 году правительство РФ выделило Томской области на борьбу с шелкопрядом 257,7 миллионов рублей, а Рослесхоз — 100 миллионов. В 2018 году федерация выделила 88 миллионов, а всего на обработку было потрачено 158 миллионов рублей. В этом году область получила из федерального бюджета лишь 50 миллионов рублей.





В апреле 2017 года режим ЧС из-за нашествия сибирского шелкопряда ввели на территории Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Кожевниковского, Колпашевского, Молчановского, Парабельского, Первомайского, Томского и Чаинского районов.

В 2019 году специалисты областного Россельхознадзора выявили очаги шелкопряда в четырех районах — Асиновском, Бакчарском, Верхнекетском и Чаинском.





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