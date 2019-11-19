Из-за низкой собираемости платы за мусор Томская область в списке проблемных регионов

Томская область попала в число проблемных регионов по итогам реализации мусорной реформы из-за того, что в двух зонах низкие сборы платы за услугу по сбору мусора. Ранее глава Минприроды не исключал возможность мусорного коллапса в регионе.

«Третья и четвертая зоны стали индикатором возможного риска. Дело в факте низкого сбора платы за услугу. Плата граждан там достигает порядка 35 %. Такие показатели собираемости говорят о росте задолженности и возможном банкротстве регионального оператора. По этой причине нас и поместили в красную зону риска», — сказал и.о. главы департамента природных ресурсов Максим Кривов.





По его словам, самый высокий уровень собираемости в Стрежевом и Северске. Это связано с тем, что там работает хорошо знакомый жителям региональный оператор. В четвертой зоне, куда входят Бакчарский, Кожевниковский, Шегарский районы, ситуация осложняется тем, что раньше жители вывозили мусор самостоятельно, то есть не платили за эту услугу. В Кедровом, который относится к третьей зоне, сложность в сборах в том, что там самые высокие тарифы на сбор мусора для населения.





В пятой зоне (Колпашевский, Верхнекетский, Чаинский, Молчановский и Кривошеинский районы) уровень оплаты порядка 60 %; во второй зоне (Каргасокский и Парабельский районы) – чуть меньше 60 %; в первой зоне (Александровский район и город Стрежевой) ситуация неровная – в Стрежевом уровень оплаты порядка 95 %, в Александрово – около 50 %.





«В случае если региональный оператор откажется исполнять свои обязанности, то три регоператора, которые уже работают в Томской области, выразили принципиальное согласие взять на себя эту территорию. Так что коллапса там в любом случае не будет», – подчеркнул Максим Кривов.





В Томске ситуация с оплатой также сложная. По словам представителя регионального оператора Михаила Курилова, до сих пор большинство юрлиц не имеют контрактов с САХом на вывоз мусора. Поэтому фактически вывоз мусора, который формируется юрлицами, оплачивают томичи.