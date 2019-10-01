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01 октября,
2019
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Томская область улучшила позиции в рейтинге регионов с самым здоровым образом

ТВ2
ТВ2
29 минут назад

Томская область поднялась на 13 строчек в рейтинге российских регионов по приверженности населения здоровому образу жизни, которое составило агентство РИА Рейтинг .

Томская область улучшила позиции в рейтинге регионов с самым здоровым образом

По результатам исследования, в 2018 году Томская область заняла 46 место в списке из 85 субъектов РФ. Рейтинговый балл региона составил 59,1. По сравнению с 2017 годом, жители области стали больше заниматься спортом и чаще отказываться от вредных привычек. Тогда эксперты поставили регион на 59 место.

Возглавил список Дагестан, за ним разместились Чечня и Кабардино-Балкария. В первую пятерку также вошли Адыгея и Краснодарский край. Москва разместилась на 31-й строчке, а Санкт-Петербург занял 45-е место. На последнем месте рейтинга регионов оказался Камчатский край — 39,5 балла. На предпоследнем — Еврейская автономная область (34,1 балла), третье место с конца заняла Магаданская область (41,5 балла).

Рейтинг российских регионов с самым здоровым образом жизни, опубликованный 30 сентября, составлен на основе данных за 2018 год. При составлении учитывались следующие параметры: доля жителей, которые занимаются физкультурой и спортом; потребление алкоголя и табачных изделий; число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, смертность от отравления спиртным и доля занятых на работах с вредными и опасными условиями труда.

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