Томская область улучшила позиции в рейтинге регионов с самым здоровым образом

Новости

Томская область поднялась на 13 строчек в рейтинге российских регионов по приверженности населения здоровому образу жизни, которое составило агентство РИА Рейтинг .



По результатам исследования, в 2018 году Томская область заняла 46 место в списке из 85 субъектов РФ. Рейтинговый балл региона составил 59,1. По сравнению с 2017 годом, жители области стали больше заниматься спортом и чаще отказываться от вредных привычек. Тогда эксперты поставили регион на 59 место.



Возглавил список Дагестан, за ним разместились Чечня и Кабардино-Балкария. В первую пятерку также вошли Адыгея и Краснодарский край. Москва разместилась на 31-й строчке, а Санкт-Петербург занял 45-е место. На последнем месте рейтинга регионов оказался Камчатский край — 39,5 балла. На предпоследнем — Еврейская автономная область (34,1 балла), третье место с конца заняла Магаданская область (41,5 балла).