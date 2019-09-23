Томская область среди аутсайдеров по темпу роста зарплаты в 2019 году

За первое полугодие зарплата у жителей Томской области выросла всего на 4,1 %, следует из данных агентства РИА Рейтинг. Это 82 из 85 место в рейтинге российских регионов по темпам роста заработной платы. Средняя зарплата у жителей Томской области составляет 37,6 тысяч рублей.

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин докладывал, что средняя зарплата в Томской области в 2018 году составила 41,2 тыс. рублей.





«В Томской области за последние пять лет средний уровень вырос на 27 процентов и превысил 41-ну тысячу рублей по итогам в 2018 года. В Сибири б о льшую заработную плату получают только в Красноярском крае и Иркутской области, — говорил губернатор. — В прошлом году среднемесячная заработная плата в нашем регионе выросла на 9 процентов. А рост реальной зарплаты стал максимальным за последние 10 лет – почти 6 процентов».





По словам Жвачкина, средняя заработная плата у врачей в 2018-м году превысила 72 тысячи рублей, у среднего медицинского персонала – 36, у младшего медицинского персонала областных учреждений – также выше 36-ти тысяч. Педагоги в детских садах в прошлом году зарабатывали в среднем около 33-х тысяч рублей в месяц, в школах и учреждениях дополнительного образования – свыше 36-ти. Столько же – преподаватели колледжей и техникумов и мастера производственного обучения.





14 июня в Томске прошел пикет бюджетников, на котором присутствовали работники школ, детских садов и учреждений культуры. Они потребовали повысить окладную часть до 45 % от всей зарплаты. Сейчас она не дотягивает и до 30 %. Остальная часть оплаты труда — компенсационные и стимулирующие выплаты, они составляют 70 %.





Томские медики также пожаловались ТВ2 на понижение зарплаты. Они рассказали, что для выполнения майских указов санитаров переводят в уборщицы, а медперсонал постоянно проверяют и штрафуют.









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