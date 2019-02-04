Томская область потратит 23 миллиарда рублей на ремонт дорог

Томская область вложит в реализацию проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 23 миллиарда рублей за 2019-2024 годы, сообщает пресс-служба обладминистрации. В 2019 году на проект потратят 2,5 миллиарда рублей.





По словам замгубернатора по промышленной политике Игоря Шатурного, в паспорте проекта указаны целевые показатели до 2024 года: годовой план дорожно-ремонтной кампании, сокращение мест концентрации ДТП, использование современных технологий и другие.





«Мы в Томской области четвертый год подряд системно наводим порядок как на региональных, так и местных дорогах, — цитирует пресс-служба области губернатора Сергея Жвачкина. — Во многом благодаря независимой экспертизе, общественному контролю, положительную динамику видят и жители региона, и федеральный центр. Результат — существенный рост инвестиций в дорожно-транспортную систему. Мы продолжим эту работу, как и прежде, с участием неравнодушных граждан».





В октябре 2018 года власти Томской области озвучили предварительный план по ремонту дорог в 2019 году. Среди предполагаемых участков: трасса Томск — Каргала — Колпашево, Мельниково — Кожевниково — Изовка, Могильный Мыс — Парабель — Каргасок, Первомайское — Белый Яр, Асино — Батурино и несколько улиц в Томске.





Проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется по поручению президента Владимира Путина. В 2017 году на реализацию проекта Томская область получила из федерального бюджета 625 миллионов рублей, в 2018 году 730 миллионов.