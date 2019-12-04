Томская область получила многомиллионный грант за эффективность работы губернатора

Томская область по итогам прошлого года вошла в число 50 регионов, достигших наилучших показателей эффективности деятельности губернатора и правительства. Нашему региону выделили грант на сумму почти 811 миллионов рублей. Всего было распределено 45 миллиардов рублей, сообщается на сайте правительства России.

«Гранты предоставляются субъектам Федерации, занявшим с 1-го по 50-е места рейтинга, из числа регионов, участвующих в распределении грантов. В 2019 году наилучшие значения показателей достигнуты Республикой Крым, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем», — говорится в сообщении.





Работа губернатора оценивалась по 15 показателям: уровню доверия к президенту России и губернатору; количеству высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики; численности занятых в малом и среднем бизнесе; производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики; уровню реальной среднемесячной зарплаты; объему внебюджетных инвестиций в основной капитал; уровню бедности; ожидаемой продолжительности жизни при рождении; естественному приросту населения; количеству семей, улучшивших жилищные условия; уровню доступности жилья; доле городов с благоприятной городской средой; качеству окружающей среды; уровню образования; доле соответствующих нормативам автодорог.