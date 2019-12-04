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04 декабря,
2019
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Томская область получила многомиллионный грант за эффективность работы губернатора

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Томская область по итогам прошлого года вошла в число 50 регионов, достигших наилучших показателей эффективности деятельности губернатора и правительства. Нашему региону выделили грант на сумму почти 811 миллионов рублей. Всего было распределено 45 миллиардов рублей, сообщается на сайте правительства России.

Томская область получила многомиллионный грант за эффективность работы губернатора

«Гранты предоставляются субъектам Федерации, занявшим с 1-го по 50-е места рейтинга, из числа регионов, участвующих в распределении грантов. В 2019 году наилучшие значения показателей достигнуты Республикой Крым, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем», — говорится в сообщении.


Работа губернатора оценивалась по 15 показателям: уровню доверия к президенту России и губернатору; количеству высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики; численности занятых в малом и среднем бизнесе; производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики; уровню реальной среднемесячной зарплаты; объему внебюджетных инвестиций в основной капитал; уровню бедности; ожидаемой продолжительности жизни при рождении; естественному приросту населения; количеству семей, улучшивших жилищные условия; уровню доступности жилья; доле городов с благоприятной городской средой; качеству окружающей среды; уровню образования; доле соответствующих нормативам автодорог.

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