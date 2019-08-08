Томская область получила дополнительные 36 млн рублей на лесопожарную технику

Томской области выделили дополнительные деньги на лесоохранное оснащение, закупку автомобилей, тягачей и бульдозеров.





«Более 35,8 миллиона рублей поступит в регион дополнительно на закупку лесопожарной техники и оборудования в рамках национального проекта «Экология», — сообщает областная администрация.





В целом объем финансирования лесопожарных учреждений увеличили на 78,3 % в каждом субъекте РФ. Изменения в нацпроекте «Экология», по которым увеличились выплаты, одобрили на заседании президиума совета по стратегическому развитию и нацпроектам.





При этом, по информации обладминистрации, в 2019 году на закупку лесопожарной и лесопатрульной техники в Томской области из федерального бюджета уже выделялось 45,7 миллиона рублей.





«В лесопожарные формирования ОГАУ «Томсклесхоз» и Томской авиабазы закуплены автомобили «Егерь», «Егерь-2», УАЗ, «Некст», тягачи «МАЗ», тракторы, тяжелые полуприцепы, а также бульдозеры «ЧЕТРА», — говорится в сообщении.