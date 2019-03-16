Томская область по итогам зимы ухудшила позиции в экологическом рейтинге регионов

Томская область по итогам прошедшей зимы заняла 28 место в экологическом рейтинге общественной организации «Зеленый патруль». За три месяца регион опустился вниз на четыре позиции. Причиной падения стали мусорные свалки, действия черных лесорубов и источник неочищенных стоков в Советском районе Томска.

Лидерами рейтинга стали Тамбовская область, Алтайский край и Республика Алтай. По мнению экспертов, самая плохая экологическая обстановка этой зимой у Свердловской, Челябинской и Иркутской областей. Они замыкают рейтинг. В десятку самых грязных регионов также вошли Оренбургская, Нижегородская, Московская, Брянская области, Бурятия, Красноярский край и Якутия.





Как рассказал директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов, в России десятки городов являются экологическими горячими точками по уровню загрязнения атмосферы.





«Особенно эта проблема обостряется в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), когда рассеивание загрязнений в приземном слое затруднено. В Красноярске это называют режимом черного неба, а в Кемерове оно похоже на сизое одеяло. К сожалению, с изменением климата на нашей планете можно с уверенностью прогнозировать, что в середине лета и в середине зимы периоды НМУ будут все чаще и чаще наблюдаться в нашей стране, особенно в Сибири», — объяснил он.