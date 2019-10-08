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08 октября,
2019
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Новости

Томская область первой завершила уборку зерновых в Сибири

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Томские аграрии первыми в Сибири завершили уборку зерновых.Также с полей уже убраны свекла, картофель и лен. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Томская область первой завершила уборку зерновых в Сибири
Фото: ТВ2

Такой результат, считают в обладминистрации, оказался возможен благодаря системному техническому и технологическому перевооружению отрасли. Так, в этом году на полях региона был испытан комбайн, который благодаря технологии Cognitive Technologies может видеть и думать.

Рекордной оказалась в этом году не только скорость уборки, но и ее качество. Урожайность зерновых в Томской области - одна из самых высоких в Сибири: 20 центнеров с гектара в хозяйствах практически стали нормой, а 5 процентов из них получают уже более 30 центнеров.


Кроме того, Томская область завершила уборку свеклы и картофеля, которым регион обеспечит не только себя, но и соседей по федеральному округу. На 6,5 процентов больше по сравнению с прошлым годом заготовлено кормов. Завершается подготовка зяби и семян, от качества которых зависят виды на урожай нового сельскохозяйственного года.


Оценить продукцию томских аграриев и пищевиков можно будет на российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая откроется 9 октября в Москве. Томская делегация  во главе с заместителем губернатора Андреем Кнорром представит в столице экологически чистую продукцию пищевой промышленности, включая продукты глубокой переработки из дикоросов.

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