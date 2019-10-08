Томская область первой завершила уборку зерновых в Сибири

Томские аграрии первыми в Сибири завершили уборку зерновых.Также с полей уже убраны свекла, картофель и лен. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Такой результат, считают в обладминистрации, оказался возможен благодаря системному техническому и технологическому перевооружению отрасли. Так, в этом году на полях региона был испытан комбайн, который благодаря технологии Cognitive Technologies может видеть и думать.





Рекордной оказалась в этом году не только скорость уборки, но и ее качество. Урожайность зерновых в Томской области - одна из самых высоких в Сибири: 20 центнеров с гектара в хозяйствах практически стали нормой, а 5 процентов из них получают уже более 30 центнеров.





Кроме того, Томская область завершила уборку свеклы и картофеля, которым регион обеспечит не только себя, но и соседей по федеральному округу. На 6,5 процентов больше по сравнению с прошлым годом заготовлено кормов. Завершается подготовка зяби и семян, от качества которых зависят виды на урожай нового сельскохозяйственного года.





Оценить продукцию томских аграриев и пищевиков можно будет на российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая откроется 9 октября в Москве. Томская делегация во главе с заместителем губернатора Андреем Кнорром представит в столице экологически чистую продукцию пищевой промышленности, включая продукты глубокой переработки из дикоросов.

