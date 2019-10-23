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23 октября,
2019
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Томская область отдает в федеральный бюджет 76 % налогов

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томская область отдает 76 % налогов в федеральный бюджет, заявил замгубернатора Александр Феденев на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. По словам Феденева, за последние пять лет сумма отчислений выросла со 100 млрд рублей до 180 млрд.

Томская область отдает в федеральный бюджет 76 % налогов

«Регион, который занимает 23-е место в России на душу по ВРП и три четверти налогов платит в федеральный бюджет, на мой взгляд, имеет право хотя бы на среднюю по России бюджетную обеспеченность. Это же логично. Как нам объяснять населению, что три четверти налогов забирают, а мы вынуждены за счет долга капремонт вести или даже не вести», — заявил Феденев.


В настоящее время государственный долг Томской области достиг 30 млрд рублей. Это выше, чем в среднем по России. Феденев отмечает, что зачастую приходится сокращать расходы на развитие, чтобы справиться с долговыми обязательствами.


«У меня есть предложение конкретное. Первый пункт — предусмотреть механизм доведения расчетной обеспеченности регионов с долей отчислений налоговых доходов в федеральный бюджет свыше 50 % от всех доходов, собираемых на территории РФ, до  среднероссийского уровня», — заявил сенатор от Томской области Владимир Кравченко.


Владимир Кравченко неоднократно просил Минфин пересмотреть межбюджетные отношения в пользу Томской области. Его заявления поддерживала и председатель Совфеда Валентина Матвиенко. 


В настоящее время доходы бюджета Томской области на 2020 год оцениваются в сумме 60,92 миллиарда рублей, расходы — 62,4 миллиарда рублей, дефицит — в сумме 1,476 миллиарда рублей.

Томская область отдает в федеральный бюджет 76 % налогов

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