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04 июня,
2019
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Томская область осталась в топе рейтинга по социально-политической устойчивости

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томская область осталась в топе рейтинга регионов с максимальными показателями социально-политической устойчивости по итогам мая. Рейтинг опубликован на сайте фонда «Петербургская политика».

Томская область осталась в топе рейтинга по социально-политической устойчивости

К числу позитивных событий Томской области эксперты отнесли подписание губернатором Сергеем Жвачкиным соглашения с ПАО «Ростелеком» о взаимодействии в сфере цифровизации городского хозяйства, подписание соглашения с ООО «Clover Group» об участии компании в цифровой трансформации экономики и социальной сферы региона, открытие пространства «Точка кипения», планы инвестирования холдинга «Новапорт» в строительство нового терминала в томском аэропорту «Богашево», старт очередного рейда «Плавучей поликлиники», пилотный проект «умные комбайны». Также позитивным событием стало открытие банком ВТБ кредита на строительство Туганского горно-обогатительного комбината «Ильменит» в Томском районе.


В числе негативных событий в Томской области — протестный митинг в Северске об отставке мэра и роспуске гордумы, критика генеральным прокурором Юрием Чайкой реализации реформы обращения с мусором в Томской области, заявление министра труда Максима Топилина об искусственном занижении прожиточного минимума пенсионера и заявление губернатора Сергея Жвачкина об отказе финансирования строительства третьего моста через Томь.


В итоге за май Томская область набрала 8 баллов. В данном рейтинге Томскую область обогнали только Белгородская область (8,3 балла), Ленинградская область (8,2 балла) и Чукотский АО (8,2 балла). Также в рейтинг в максимальной устойчивостью попали Адыгея, Калужская и Костромская области, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округи.

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