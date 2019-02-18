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18 февраля,
2019
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Томская область опустилась в рейтинге качества жизни российских регионов

ТВ2
ТВ2
3 минуты назад

Большинство сибирских регионов в 2018 году ухудшили свои позиции во всероссийском рейтинге качества жизни. На первом месте по-прежнему находятся Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА «Новости». Томская область в этом списке находится на 51 месте (что на три позиции ниже, чем в 2017 году)

Томская область опустилась в рейтинге качества жизни российских регионов

В первую десятку рейтинга также вошли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область и Ханты-Мансийский автономный округ.


В Сибири самый высокий уровень жизни, по мнению авторов, оказался в Новосибирской области. Регион занял 24 место, поднявшись на две позиции. Также позиции улучшили Кемеровская и Иркутская области, поднявшись с 56 на 54 и с 69 на 68 строчку, соответственно.


Последние места в рейтинге занимают Кабардино-Балкария, Бурятия, Еврейская автономная область, Курганская область, Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва. 

Рейтинг построен на комплексном учете 70 показателей,фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни,ситуации в социальной сфере. Для учета использованы данные Росстата,Минздрава России, Минфина, Центробанка и другие открытые источники.

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