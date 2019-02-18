Томская область опустилась в рейтинге качества жизни российских регионов

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Большинство сибирских регионов в 2018 году ухудшили свои позиции во всероссийском рейтинге качества жизни. На первом месте по-прежнему находятся Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА «Новости». Томская область в этом списке находится на 51 месте (что на три позиции ниже, чем в 2017 году)

В первую десятку рейтинга также вошли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область и Ханты-Мансийский автономный округ.



В Сибири самый высокий уровень жизни, по мнению авторов, оказался в Новосибирской области. Регион занял 24 место, поднявшись на две позиции. Также позиции улучшили Кемеровская и Иркутская области, поднявшись с 56 на 54 и с 69 на 68 строчку, соответственно.



Последние места в рейтинге занимают Кабардино-Балкария, Бурятия, Еврейская автономная область, Курганская область, Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва.

