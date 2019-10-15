Томская область оказалась в хвосте рейтинга регионов по вводу жилья

Томская область заняла 70 строчку из 85 в рейтинге регионов по вводу жилья. Согласно данным рейтинга, с июня по июль 2018 года в нашем регионе было введено 0,267 кв. м на человека.

Результаты исследования РИА Рейтинг свидетельствуют, что объем ввода жилой недвижимости в эксплуатацию между лидерами и аутсайдерами отличается более чем в 40 раз.





Так, наибольший метраж в пересчете на одного жителя за последние месяцы введен в Ленинградской и Московской областях — соответственно 1,221 и 1,111 квадратных метра на человека. В число лидеров также входят Тюменская, Калининградская области, Краснодарский край, Ульяновская, Белгородская и Липецкая области, где с июля 2018 года по июнь 2019 года было введено более 0,8 квадратного метра жилья на человека.





Меньше всего жилья введено в Чукотском автономном округе (0,024 квадратного метра жилья на человека) и Магаданской области (0,025). В Камчатском крае и Мурманской области было введено менее 0,1 квадратного метра жилья на человека.





В пересчете на одного жителя в России ввели в среднем около 0,52 квадратных метра жилья.





Ранее Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию, сообщил, что ежегодный ввод жилья в России должен составлять около 120 млн кв. м. Сейчас в России вводят около 80 млн кв. м.