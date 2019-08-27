Томская область оказалась на третьем месте по уровню зарплат в СФО

Новосибирскстат опубликовал рейтинг средних зарплат в регионах Сибирского федерального округа за первые полгода 2019-го. Томская область оказалась на третьем месте. Всего в рейтинге было представлено десять регионов.

Так, среднемесячная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством РФ) в январе-июне в СФО составила 40 008 рублей. В Томской области она составила 43 232 рубля.





«Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента», — говорится в сообщении Новосибирскстата.





Первое место по уровню средней зарплаты занимает Красноярский край (48 980 рублей), на втором Иркутская область (45 213 рублей), на четвертом месте оказалась Кемеровская область — 40 943 рубля.





Самая низкая средняя зарплата оказалась в Алтайском крае — 26 580 рублей.