Томская область направит 1,6 млрд рублей на борьбу с онкологией

В 2019 году Фонд ОМС Томской области направит 1,6 млрд рублей на лечение онкологических заболеваний, сообщает пресс-служба обладминистрации. Это в два раза больше, чем в 2018 году.

«За дополнительными средствами придет и особый контроль, — цитирует пресс-служба директора территориального Фонда ОМС Алексея Рудко. — Пациент будет получать терапию в соответствии с клиническими рекомендациями Ассоциации онкологов России по дозировкам химиопрепаратов, количеству циклов и этапам лечения. За этим и дальше будут следить страховые медорганизации, фонд ОМС и органы исполнительной власти в сфере здравоохранения».





В 2018 году в областном онкодиспансере создаоли центр мониторинга для помощи на всех этапах диагностики и лечения. Также, по данным обладминистрации, удалось сократить число дополнительных исследований и улучшить маршрутизацию пациентов. В 2019 году руководство диспансера планирует закупить новое оборудование, развивать быструю реабилитацию, онкоиммунологию, увеличить применение таргетных перпаратов и продолжать работу с маршрутизацией пациентов.





Кроме того, на 2019 году запланировано начало строительства хирургического корпуса онкодиспансера в Северном медгородке Томска. В новом корпусе медпомощь можно будет получить бесплатно в рамках ОМС.





Ранее представители регионального департамента здравоохранения сообщали, что из-за отсутствия в Томской области детской многопрофильной больницы дети не могут получить специализированное лечение.