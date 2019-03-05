Томская область может сэкономить на стендах для презентаций

Власти сибирских регионов договорились выступать на крупнейших форумах России с общим презентационным стендом, сообщил журналистам губернатор Новосибирской области Андрей Травников. По его словам, договоренность достигнута с сибирским полпредом президента Сергеем Меняйло и губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным.

«С одной стороны, это будет дешевле для всех. С другой – появится реальная возможность сделать площадку более яркой и привлекательной, будет больше переговоров, сильнее интерес к Сибири, что создаст дополнительный синергетический и интеграционный эффект. В этом году к форуму в Санкт-Петербурге не успеем, но в следующем году вполне возможно будем представлены единым стендом», – сообщил Травников.







Он рассказал, что в рамках Сочинского форума Новосибирская область потратила 7 млн рублей на подготовку презентационных средств. Принятые договоренности позволят регионам сэкономить примерно 50%.



