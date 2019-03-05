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05 марта,
2019
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Новости

Томская область может сэкономить на стендах для презентаций

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Власти сибирских регионов договорились выступать на крупнейших форумах России с общим презентационным стендом, сообщил журналистам губернатор Новосибирской области Андрей Травников. По его словам, договоренность достигнута с сибирским полпредом президента Сергеем Меняйло и губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным.

Томская область может сэкономить на стендах для презентаций
Фото: пресс-служба администрации области

«С одной стороны, это будет дешевле для всех. С другой – появится реальная возможность сделать площадку более яркой и привлекательной, будет больше переговоров, сильнее интерес к Сибири, что создаст дополнительный синергетический и интеграционный эффект. В этом году к форуму в Санкт-Петербурге не успеем, но в следующем году вполне возможно будем представлены единым стендом», – сообщил Травников.


Он рассказал, что в рамках Сочинского форума Новосибирская область потратила 7 млн рублей на подготовку презентационных средств. Принятые договоренности позволят регионам сэкономить примерно 50%.


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