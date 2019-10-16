Томская область до середины ноября получит препараты для пациентов с ВИЧ

Ряд регионов заявляли о перебоях с поставками ламивудина. Это важнейшее лекарство для ВИЧ-положительных пациентов. В Томской области жалоб на поставку препарата не было. Следующую партию лекарств регион получит до середины ноября.

«В случае если на аукцион выходит единственный участник, то аукцион признается несостоявшимся. Контракт заключается с единственным участником, который вышел на торги», — пояснила ТВ2 координатор движения «Пациентский контроль» Юлия Верещагина.

Была подана только одна заявка от ООО «Примафарм». Заявка признана соответствующей требованиям и документации об аукционе.

Заказчиком аукциона был Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями. Согласно материалам закупки, победитель конкурса до 10 ноября должен был поставить партию ламивудина в количестве 3600 упаковок. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 16 488 рублей.

В течение 2019 года Минздрав трижды не смог найти поставщика на ламивудин. Потенциальных участников не устроила цена – менее 4 рублей за таблетку. На несостоявшихся аукционах должны были разыгрываться контракты на поставку АРВ-препарата, входящего в большинство схем лечения пациентов с ВИЧ, общим объемом около 200 тысяч годовых курсов терапии. После обращения пациентов к премьер-министру Дмитрию Медведеву Минздрав принял решение закупить меньшее количество лекарств по большей цене. В итоге аукцион состоялся только в конце сентября и с четвертого раза.





Летом «Пациентский контроль» предупреждал, что регионы могут испытать нехватку ламивудина. Такая ситуация впервые сложилась после централизации закупок препаратов для пациентов с ВИЧ в 2017 году. Так, с нехваткой препарата столкнулись 13 регионов, среди которых были Республика Адыгея, Краснодарский край, Тульская область и ряд других.





«Пациентский контроль» направлял запрос в департамент здравоохранения Томской области. Ведомство не предоставило конкретную информацию. «Отписались фразами вроде «в настоящее время обеспечены в достаточном количестве», «перебоев не предвидится», «ведется строгий мониторинг расхода», — подчеркивается в сообщении.





По словам Юлии Верещагиной, жалоб из Томской области на сайт Перебои.ру в 2019 году не поступало.