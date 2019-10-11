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11 октября,
2019
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Томская модель пришла на шоу ТНТ, чтобы выйти замуж за Тимура Батрутдинова

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томичка Евгения Громовик стала одной из участниц телешоу «План Б» на канале ТНТ. По сценарию шоу Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова ищут среди участников свою любовь.


Евгения Громовик – журналист по образованию, работает продюсером и моделью. Про себя говорит, что интересуется фото, съемками, пением, спортом и ПП (правильным питанием).


«Я могу запросто переехать и изменить ход своей жизни за 1 день. Всегда строю большие планы, разбивая на подцели, и достигаю самых высоких результатов. Для меня идеальный мужчина — умный, ответственный, серьезный, любящий, сильный, успешный. Самое лучшее качество Тимура Батрутдинова, конечно же, отличное чувство юмора», — говорит Евгения.


Первый выпуск шоу с томичкой стартует на ТНТ 13 октября в 20.30.

Евгения Громовик
Евгения Громовик
Фото: предоставлено ТНТ-Томск
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