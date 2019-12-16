Томская мэрия попросит табачные киоски не продавать снюс детям

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Мэрия Томска намерена заключить соглашения с табачными сетями о запрете продажи снюса несовершеннолетним. Соответствующее поручение сегодня дал мэр Томска Иван Кляйн, сообщает пресс-служба мэрии.

«Знаю, что ряд регионов уже выступил с законодательной инициативой о запрете продажи жевательного табака несовершеннолетним, — сказал Иван Кляйн. — Мы должны поддержать ее. Но уже сейчас на местном уровне нужно решать этот вопрос, поскольку речь идет о здоровье наших детей. Если юридически мы не можем полностью запретить продажу этих веществ, нужно пытаться договориться с владельцами бизнеса о том, чтобы их не продавали потребителям в возрасте младше 21 года».

Главам районов поручено провести рейды по всем табачным киоскам и выявить точки продажи. Их владельцам будет предложено заключить соглашения с муниципалитетом о запрете продаже снюс несовершеннолетним. Ранее родители пожаловались на случаи продажи либо употребления снюса детьми в школах №№ 3, 4, 5, 11, 16, 31, 35, 54, 55, 56 Томска. Они выступают за то, чтобы их продажу запретили на территории Томской области.

Добавим, что новосибирские депутаты обратились к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой запретить продажу жевательного табака несовершеннолетним, сообщает Тайга. инфо.

На протяжении последних лет наблюдается стабильное потребление некурительной табачной продукции различного ингредиентного состава, — цитирует обращение «Тайга.ифно». — После введения законодательных ограничений потребления табака производители стремятся заполнить образовавшуюся нишу, продвигая и распространяя альтернативные традиционным сигаретам некурительные изделия, которые позиционируются как менее опасные для здоровья. Широкое распространение получили некурительные никотиносодержащие смеси, не содержащие табак.

Депутаты считают, что продажа жевательного табака слабо регулируется законом. За счет этого продукцию с никотином покупают дети от 10 до 17 лет.



Члены заксобрания Новосибирска предложили запретить продажу никотиносодержащих продуктов несовершеннолетним. Глава комитета заксобрания по соцполитике Игорь Гришунин утверждает, что аналогичные обращения готовят другие регионы.



Ранее ТВ2 рассказывало, что депутату Госдумы Вера Ганзя, представляющая в том числе и Томскую область, выступила с инициативой полного запрета продажи снюсов в стране. После этого ей начали угрожать в соцсетях.

Это не то что угрозы. Я не успела сделать скриншот, — цитирует Веру Ганзю издание «Прецедент». — Один тип написал в VK с матами: «Вы знаете, что такое снюс? Если вы его запретите, то вам такое будет. Забудете собственное имя. Так что подумайте». Как только я прочитала, он удалил, а потом написал спустя какое-то время «Вы подумали?» и тут же удалил.