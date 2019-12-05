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05 декабря,
2019
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Томская кинокомпания покажет фильм о том, как становятся чемпионами

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Бесплатный премьерный показ художественного фильма «Как рождаются чемпионы» пройдет 7 декабря в кинотеатре «Киномакс».


«Это история о талантливой девочке-гимнастке, которая борется со своими страхами, но мечтает стоять на пьедестале с медалью. Вторая параллельная история парня, который также мечтает стать профессиональным спортсменом рукопашного боя, но не знает, с чего начать свой путь», - анонсирует фильм мэрия.


Фильм сняла томская кинокомпания DoronkinProjekt. Режиссер Виталий Доронкин, также в создании фильма участвовали консультант - тренер по спортивной гимнастике Лариса Корнеева и сценарист Олеся Харебина. Съемки проходили в известных томских локациях, спортклубе «Юность» и зале смешанных единоборств «Гроза».

Томская кинокомпания покажет фильм о том, как становятся чемпионами

Отметим, это не первый фильм кинокомпании, показанный на большом экране. В  «Киномаксе» и ЦК ТГУ уже показывали три полнометражных фильма DoronkinProjekt. Найти фильмы проекта можно в Сети, где картины набирают более полутора миллионов просмотров. Среди них боевики, комедии, драмы. 

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