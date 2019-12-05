Томская кинокомпания покажет фильм о том, как становятся чемпионами
Бесплатный премьерный показ художественного фильма «Как рождаются чемпионы» пройдет 7 декабря в кинотеатре «Киномакс».
«Это история о талантливой девочке-гимнастке, которая борется со своими страхами, но мечтает стоять на пьедестале с медалью. Вторая параллельная история парня, который также мечтает стать профессиональным спортсменом рукопашного боя, но не знает, с чего начать свой путь», - анонсирует фильм мэрия.
Фильм сняла томская кинокомпания DoronkinProjekt. Режиссер Виталий Доронкин, также в создании фильма участвовали консультант - тренер по спортивной гимнастике Лариса Корнеева и сценарист Олеся Харебина. Съемки проходили в известных томских локациях, спортклубе «Юность» и зале смешанных единоборств «Гроза».
Отметим, это не первый фильм кинокомпании, показанный на большом экране. В «Киномаксе» и ЦК ТГУ уже показывали три полнометражных фильма DoronkinProjekt. Найти фильмы проекта можно в Сети, где картины набирают более полутора миллионов просмотров. Среди них боевики, комедии, драмы.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?