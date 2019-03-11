Томская филармония планирует транслировать концерты онлайн во всех районах области

Томская областная государственная филармония в течение трех лет начнет онлайн-трансляции своих концертов для жителей всех муниципалитетов региона в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора филармонии Наталью Чабовскую.





«Мы будем транслировать концерты онлайн, в первую очередь, из Московской государственной филармонии, и в дополнение, наша такая просветительская задача, транслировать <...> концерты собственных творческих коллективов и артистов», - сказала она.





Чабовская пояснила, что ранее подобные трансляции проводила для местных жителей Московская филармония. Расписание концертов можно было найти в афише и прийти на онлайн-просмотр в Большой концертный зал (БКЗ) города, однако онлайн-концерты Томской филармонии и трансляции в муниципалитеты не проводились.





Первый такой концерт прошел 10 марта - программу «Классическая весна» слушали жители Молчановского района Томской области. Трансляция была организована из органного зала с помощью четырех видеокамер, приобретенных филармонией в 2018 году. В настоящее время обсуждаются детали проведения подобных сессий с Кожевниковским районом.





По словам директора филармонии, в 2021 году трансляции будут проводиться во всех районах Томской области: на средства нацпроекта планируется закупить и установить нужную аппаратуру в домах культуры районных центров.





«Я думаю, это будет пользоваться спросом, ведь во всех райцентрах у нас есть школы искусств, куда ходят дети. Возможно, это не такая большая категория людей, но она есть», — отметила она.





Отмечается, что Томская область получит из федерального бюджета на реализацию нацпроекта «Культура» до 2024 года 500 млн рублей, еще 138 млн рублей на эти цели выделит регион. Средства пойдут на цифровизацию культурных ресурсов области и поддержку творческих инициатив и повышение доступа граждан к «лучшим образцам культуры».





Нацпроект «Культура» реализуется во исполнение указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».